千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。

9月21日（日）の同番組では、社長界の最高峰・前澤友作氏にハマるための飲み会ネタを披露する「第3回 前澤友作飲み会ネタグランプリ」が放送された。

今大会は、パピヨン、マジメニマフィン、豆鉄砲、ドンココ、そして『キングオブコント2025』決勝進出で注目を集めるベルナルドが参戦。

前澤氏のSNSにも登場したことのあるノブと、前澤氏が“日本で一番おもしろい”と太鼓判を押すちゃんぴおんずが審査員を務めた。

『ツギクル芸人グランプリ2025』優勝の豆鉄砲は、「前澤さんに似てる」と一同の目を引いたボケの東健太郎が「カブアンドに入ってます」「サービス開始当初から『これはいい！』と思って」と明かし、ノブと握手を交わす場面も。

さらに、ちゃんぴおんずの日本一おもしろい大崎は、東に対して「前澤さんはすごい人なんで、敵も多い。だから影武者を探したい。影武者としての活動ができるか？」と無理難題を押し付け、笑いを誘った。

その後も「東は前歯をアロンアルファで止めている。治さないほうがいい」とした大崎。

これに東は「テレビは歯が結麗なほうがいいって…」と反論したものの、「テレビの活動なんてできない、影武者として忙しいから」と一蹴され、呆然となっていた。