2025年産米をめぐり、小泉農相は先週、「概算金」が前年比で3〜7割ほど高くなるとの見通しを示した。概算金は、JAが農家から委託を受けたコメを集荷する際に支払う一時金のこと。秋の出荷前に概算金が前払いされることで、農家の資金繰りなどをサポートする仕組みになっている。

農水省は「生産量が需要を大幅に上回る」と…“コメ余り”予想でも新米価格が下がらないワケ

店頭価格の指標となる概算金の大幅な値上がりで、新米価格は昨年よりも上がっている状況だ。「令和のコメ騒動」が顕在化する前の23年までは人件費や生産資材の高騰で、農家が再生産を続けられなくなるほど価格は低迷していた。ところが、概算金の大幅上昇で収入増が見込めるにもかかわらず、生産者側からも「今年は高過ぎる」という声が上がり始めているのだ。なぜなのか。

■主王権を奪われるJA

「店頭価格が5キロ4000円を超えると、消費者の購買意欲が途端に減退していきます。高止まりが続いて消費が細れば、当然、コメが余って価格が下がります。コメ価格が低迷していた期間が長かっただけに、今のうちに稼いでおきたいという農家は少なくありません。しかし、大規模な農家ほど価格や需給の急変動は設備投資の兼ね合いや先が読めなくなることから望んでいないのです」（米流通評論家の常本泰志氏）

概算金の上昇は、JAが価格主導権を奪われている現状を示しているとも言える。

「一部でJAが意図的に価格をつり上げていると悪者にされていますが、実際のところ、JAは高めに値づけせざるを得ない状況なのです。今は数量が足りていないことから、大手外食やコンビニなどが商社を通して高値で買い集めています。農家は当然、高く買い取ってくれるところに売るので、JAはその価格に合わせないと農家からコメが集められない。こうした民間取引がプライスリーダーになっている影響によるものです」（常本泰志氏）

農水省は今年7月から来年6月までの主食用コメの需給見通しについて、生産量が728万〜745万トン、需要量を697万〜711万トンとし、生産が需要に対して最大48万トン上回り、不足感は解消されるとしている。だが、生産不足を見越して業者間では依然、コメの奪い合いが繰り広げられている。

9月8〜14日の5キロあたりのコメの平均価格（農水省発表）は4275円と3週連続で上昇している。消費者が躊躇なくコメが買える日はいつになるのか。