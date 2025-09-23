¤È¤Æ¤â¥Ë¥å¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯Åª¤Ê¶Ö¤Á¤ã¤ó¤ÎÁÇ¿Í¤¤¤¸¤ê¤È¥¢¥É¥ê¥Ö´¶³Ð
¡Ú1975 ¡Á¤½¤Î¤È¤¥Ë¥å¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡Û#93
¡ÚÏ¢ºÜ½é²ó¤Ï¤³¤Á¤é¡Û¡ÖGREAT3¡×¤ËÂ³¤±¤È¡¢Ã£Ïº¡¦ÉÍ¾Ê¡¦¤ß¤æ¤¡¦±Ê¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤¦¡ÖBIG4¡×¤¬¼¡¡¹¥Ç¥Ó¥å¡¼
¡¡1975Ç¯¤Î¥Æ¥ì¥Ó³¦¡
¡¡º£²ó¤ÏÆÃÊÌÊÔ¡Ö1975Ç¯¤Î¥Æ¥ì¥Ó³¦¡×¡£
¡¡¤³¤ÎÇ¯¤Î¥Æ¥ì¥Ó³¦MVP¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤³¤Î¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¨¡¨¡ÇëËÜ¶Ö°ì¡£
¡¡4·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¿·ÈÖÁÈ¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¶Ö¤Á¤ã¤ó¤Î¥É¥ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡×¡£Î¬¾Î¤Î¤Û¤¦¤¬ÍÌ¾¤À¤í¤¦¨¡¨¡¡Ö¶Ö¥É¥ó¡×¡£
¡¡Åö»þ¡¢ÅÚÍËÆü¤ÎÌë¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢TBS·Ï¡Ö8»þ¤À¥ç¡ªÁ´°÷½¸¹ç¡×¤¬¡Ö¤ª²½¤±ÈÖÁÈ¡×¤È¤·¤Æ·¯Î×¡£¤½¤Î¹â»ëÄ°Î¨¤Ï¤¤¤«¤Ë¤âÈ×ÀÐ¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·ÇëËÜ¶Ö°ì¤Ï¡Ö¤ª²½¤±ÈÖÁÈ¡×¹¶Î¬¤È¤¤¤¦¡¢ÌµËÅ¤ÊÄ©Àï¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£
¡¡ÂÐÎ©¼´¤Ï¡¢ÌÊÌ©¤Ê¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿·×»»¤º¤¯¤Î¾Ð¤¤¤¬Çä¤ê¤Î¡ÖÁ´°÷½¸¹ç¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÁÇ¿Í¡Ê¤«¤é¤Î¥Ï¥¬¥¡Ë¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢¥¢¥É¥ê¥Ö¤Î¾Ð¤¤¤òÅö°ÕÂ¨Ì¯¤ËÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ö¶Ö¥É¥ó¡×¡£
¡Ö¥Ð¥«¥¦¥±¡¦¤ä¤ä¥¦¥±¡¦¥É¥Ã¥Á¥é¥±¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÎ®¹Ô¸ì¤òÀ¸¤ß¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¶Ö¥É¥ó¡×¤Î¿Íµ¤¤Ï¤¦¤Ê¤®¤Î¤Ü¤ê¡£ÈÖÁÈ³«»Ï¤«¤éÌóÈ¾Ç¯¸å¡¢¡Ö¶Ö¥É¥ó¡×¤Î»ëÄ°Î¨¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡ÖÁ´°÷½¸¹ç¡×¤ò¾å²ó¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç¤âÇëËÜ¶Ö°ì¤Ï¡¢¥³¥ó¥È55¹æ¤È¤·¤Æ¡¢ºä¾åÆóÏº¤òÁê¼ê¤Ë¡¢¥¢¥É¥ê¥Ö¤Î±þ½·¤ÇÀÕ¤áÎ©¤Æ¤ë¥³¥ó¥È¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¡Ö¥¢¥É¥ê¥Ö´¶³Ð¡×¤ò½Ä¼´¤Ë¡¢¡ÖÁÇ¿Í¤¤¤¸¤ê¡×¤È¤¤¤¦²£¼´¤ò²Ã¤¨¤Æ¡¢¤³¤ÎÇ¯¡¢ÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÁ´°÷½¸¹ç¡×¹¶Î¬Ë¡¤ò¡¢80Ç¯Âå¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÆ¸½¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¡Ö¥ª¥ì¤¿¤Á¤Ò¤ç¤¦¤¤óÂ²¡×¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö¶Ö¥É¥ó¡×¤ÎÊýË¡ÏÀ¤ò¤è¤êÀè±Ô²½¡¢¥¢¥É¥ê¥ÖÃæ¿´¡¢¶È³¦¥Î¥êÆâÎØ¥¦¥±OK¤Î¡Ö¤Ò¤ç¤¦¤¤óÂ²¡×¤¬¡¢ÈéÆù¤Ê¤³¤È¤ËÇëËÜ¶Ö°ì¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡80Ç¯ÂåÁ°È¾¡¢¡Ö»ëÄ°Î¨100¡óÃË¡×¤È¸À¤ï¤ì¡Ê½Ð±éÈÖÁÈ¤Î»ëÄ°Î¨¤òÁí·×¤¹¤ë¤È100¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡Ë¡¢±É²Ú¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¿ÇëËÜ¶Ö°ì¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤Û¤ó¤ï¤«¤È¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤´¶³Ð¤Ï¡¢¥¥ì¥Ã¥¥ì¤Î¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤äÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤¤¤«¤Ë¤â»þÂåºø¸í¤Ë»×¤¨¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡¤³¤³¤ÇÌµÍý¤ä¤ê²»³Ú¤ÎÏÃ¤Ë¶á¤Å¤±¤ì¤Ð¡¢
¢§75Ç¯¡Ê¤¢¤¿¤ê¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È
¢§ÁÇ¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤¬Çä¤ê¡Ê=¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤ÎÈÝÄê¡Ë
¢§Ä¹È±¤Ç¤Ê¤è¤Ã¤È¤·¤Æ¤Û¤ó¤ï¤«¤È¤·¤¿´¶¤¸
¡¡¤Ê¤É¡¢Åö»þ¤ÎÇëËÜ¶Ö°ì¤ÈÈà¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â¡Ö¥Ë¥å¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡×Åª¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£¤½¤·¤Æ80Ç¯Âå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢»þÂåÃÙ¤ì¤È¤·¤Æ¼è¤ê°·¤ï¤ì¤¿¤Î¤â¥Ë¥å¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ÈÆ±ÍÍ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Áí¤¸¤Æ¤¤¤¨¤Ð75Ç¯¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤ÎÇëËÜ¶Ö°ì¤¬¥Æ¥ì¥Ó³¦¤ÎMVP¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤¿°ìÇ¯¤À¤Ã¤¿¡£¡¡¡Ê¤³¤Î¹à¤Ä¤Å¤¯¡Ë
