今年61歳になるハリウッド代表アクションスター、キアヌ・リーブスが9歳年下のアーティスト、アレクサンドラ・グラントと極秘結婚した事実が伝えられた。

米芸能メディア・レーダーオンライン（Radar Online）は18日、消息筋の話として「リーブスがアレクサンドラ・グラント（52）とこの夏、ひそかに結婚式を挙げた」と報じた。

同メディアによると、2人はここ数年にわたって結婚について話を続けてきたという。双方ともプライバシーを重視する性格のため、結婚式はごく内輪で静かな形で行われたとされる。

この報道について、双方とも特に立場を明らかにしていない。

リーブスの恋人であるグラントはビジュアルアーティストとして活動している。2人は2009年のパーティーで出会い、交際に発展したとされる。公に2人の関係を認めたのは2019年のことだ。リーブスが恋人を公開したのは約20年ぶりで、大きな話題となった。

リーブスは1999年、当時の恋人ジェニファー・サイムとの間に子どもを授かったが、妊娠8カ月で流産した。その後2人は別れ、サイムは2年後に交通事故で亡くなった。リーブスはこの出来事に大きな衝撃を受けたと伝えられている。

現地メディアはリーブスの知人の話として「グラントは数年間、悲しみに暮れていたリーブスに安らぎを与えた存在だ」と評価した。また「グラントはリーブスにとって大きな勇気の源でもある」とも伝えた。

キアヌ・リーブスは1999年の映画『マトリックス』シリーズで主人公ネオ役を演じ大きな成功を収め、世界的なスターとして名を知られるようになった。その後『ジョン・ウィック』シリーズで主演を務め、アクション映画界においてハリウッドを代表するスターの地位を確立した。