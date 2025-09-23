GUの傑作ジャケット「2990円とが思えないクオリティ」「一気にファッションがアップデート」買わないと損する万能アイテム
―［ファストファッション、全部買ってみた］―
ファッションYoutuberのまとめです。普段はアパレル会社を経営するかたわら、ユーチューブやSNSなどを通じて、ファッションに関する役立つ情報を発信しています。
◆GUで今、買うべき「傑作ライトアウター」
今回はGUの新作「コーデュロイジップアップシャツジャケット」を紹介します。ようやく夏が終わりに向かい、少し肌寒いタイミングも増えてきました。
そんな時にゲットしたいのがライトアウター。今回は今買うべきオススメのライトアウターを紹介するので、ぜひこの機会にこの記事を参考に今後のお買い物に役立ててみてください。
今回紹介するのは以下のアイテムです。
・コーデュロイジップアップシャツジャケット 2990円
◆シャツの大人っぽさを兼ね備えたライトアウター
現在はシャツジャケットがトレンドアイテムです。クラシカルトレンドにおいて、大人っぽさを演出できるアイテムが人気。その筆頭となるアイテムがシャツです。
シャツの大人っぽさは誰しもが実感しているはず。そして、シャツジャケットとはジャケットのように羽織れるシャツ型のアウターのこと。シャツの大人っぽさを兼ね備えたライトアウターなので使い勝手はバッチリ。
まず、シャツ襟による小顔効果が魅力です。襟と顔との対比効果により、小顔に見せてくれてスタイルアップ効果が期待できます。モデルさんを見れば理解できますが、スタイルがよく見えると、一気に洋服を着こなしてサマに見えるもの。なので、シャツジャケットは羽織るだけで、大人っぽく、そして、オシャレに見せやすくなるアイテムです。
◆価格を考えれば文句のないクオリティ
そんなシャツジャケットのオススメアイテムがGUから発売されました。商品名の「コーデュロイジップアップシャツジャケット」の通り、生地はコーデュロイ地です。
素材はコットン100%。風合いもよく、肉感もしっかりあり、価格を考えれば文句のないクオリティです。上品な光沢もあるので、決してチープには見えません。
デザインはフロントジップでシャツ襟のついたオーセンティックなシャツジャケット型。特徴的なのはさりげなく施されたパッチワークでしょう。一般的に異なる生地を貼り合わせることが多いパッチワークですが、こちらは同一の生地で表現されています。
通常、無地ではパッチワーク感がほとんどわかりませんが、畝のあるコーデュロイにより無地ながらパッチーワーク感を演出。ただし、遠目にはわからないくらいの程よい塩梅のデザインになっていますにします。
◆一気にファッションがアップデートされる
シルエットはトレンドの短丈シルエット。現在はトップスやブルゾンは着丈がコンパクトなものがトレンドの主流です。
袖丈が長くて袖幅や身幅も大きいけど、着丈は短め。そんなトレンドシルエットにしっかり合致しています。
これにより羽織るだけで今っぽい雰囲気を纏えて一気にファッションがアップデートされる感覚を味わえるはず。ぜひこのシャツジャケットを取り入れて、トレンドライクなファッションを楽しんでください。
◆これからの季節に必ず大活躍
今回、紹介したのは以下のアイテムです。
・コーデュロイジップアップシャツジャケット
大人っぽく着用できてトレンドも楽しめるライトアウターがほしい方にオススメです。
今回はGUの新作「コーデュロイジップアップシャツジャケット」を紹介しました。これからの季節に必ず大活躍するので、ぜひこの記事を参考にチェックしてみてください。
―［ファストファッション、全部買ってみた］―
【まとめ】
株式会社RePLAY代表取締役。ブランドやセレクトショップ、古着、ウェブメディアなどアパレルに関する多彩な事業を運営。ユーチューブ「まとめチャンネル」などでオシャレ初心者にもわかりやすいファッション情報を配信中！
ファッションYoutuberのまとめです。普段はアパレル会社を経営するかたわら、ユーチューブやSNSなどを通じて、ファッションに関する役立つ情報を発信しています。
◆GUで今、買うべき「傑作ライトアウター」
今回はGUの新作「コーデュロイジップアップシャツジャケット」を紹介します。ようやく夏が終わりに向かい、少し肌寒いタイミングも増えてきました。
今回紹介するのは以下のアイテムです。
・コーデュロイジップアップシャツジャケット 2990円
◆シャツの大人っぽさを兼ね備えたライトアウター
現在はシャツジャケットがトレンドアイテムです。クラシカルトレンドにおいて、大人っぽさを演出できるアイテムが人気。その筆頭となるアイテムがシャツです。
シャツの大人っぽさは誰しもが実感しているはず。そして、シャツジャケットとはジャケットのように羽織れるシャツ型のアウターのこと。シャツの大人っぽさを兼ね備えたライトアウターなので使い勝手はバッチリ。
まず、シャツ襟による小顔効果が魅力です。襟と顔との対比効果により、小顔に見せてくれてスタイルアップ効果が期待できます。モデルさんを見れば理解できますが、スタイルがよく見えると、一気に洋服を着こなしてサマに見えるもの。なので、シャツジャケットは羽織るだけで、大人っぽく、そして、オシャレに見せやすくなるアイテムです。
◆価格を考えれば文句のないクオリティ
そんなシャツジャケットのオススメアイテムがGUから発売されました。商品名の「コーデュロイジップアップシャツジャケット」の通り、生地はコーデュロイ地です。
素材はコットン100%。風合いもよく、肉感もしっかりあり、価格を考えれば文句のないクオリティです。上品な光沢もあるので、決してチープには見えません。
デザインはフロントジップでシャツ襟のついたオーセンティックなシャツジャケット型。特徴的なのはさりげなく施されたパッチワークでしょう。一般的に異なる生地を貼り合わせることが多いパッチワークですが、こちらは同一の生地で表現されています。
通常、無地ではパッチワーク感がほとんどわかりませんが、畝のあるコーデュロイにより無地ながらパッチーワーク感を演出。ただし、遠目にはわからないくらいの程よい塩梅のデザインになっていますにします。
◆一気にファッションがアップデートされる
シルエットはトレンドの短丈シルエット。現在はトップスやブルゾンは着丈がコンパクトなものがトレンドの主流です。
袖丈が長くて袖幅や身幅も大きいけど、着丈は短め。そんなトレンドシルエットにしっかり合致しています。
これにより羽織るだけで今っぽい雰囲気を纏えて一気にファッションがアップデートされる感覚を味わえるはず。ぜひこのシャツジャケットを取り入れて、トレンドライクなファッションを楽しんでください。
◆これからの季節に必ず大活躍
今回、紹介したのは以下のアイテムです。
・コーデュロイジップアップシャツジャケット
大人っぽく着用できてトレンドも楽しめるライトアウターがほしい方にオススメです。
今回はGUの新作「コーデュロイジップアップシャツジャケット」を紹介しました。これからの季節に必ず大活躍するので、ぜひこの記事を参考にチェックしてみてください。
―［ファストファッション、全部買ってみた］―
【まとめ】
株式会社RePLAY代表取締役。ブランドやセレクトショップ、古着、ウェブメディアなどアパレルに関する多彩な事業を運営。ユーチューブ「まとめチャンネル」などでオシャレ初心者にもわかりやすいファッション情報を配信中！