「夜明け前が一番暗い」林芳正氏が語る危機感。自民党総裁選「小泉vs高市の一騎打ち」にちらつく“ダークホース”の影
自民党総裁選が9月22日に告示された。同日13時から開かれた候補者5名による演説会。各候補の演説の要点は以下のとおりだ。
◆特色の分かれた候補者5名の演説
・小泉進次郎氏
自民党が国民の不安に応えられなかったことが混乱の原因と指摘し、「党を立て直すのが自分たちの使命」と訴える。自身が初当選した2009年の下野期を原点とし、解党的な再生を強調。「総裁選後は一致団結し国民のために汗をかく」と谷垣総裁時代を引き合いに団結を呼びかける。ガソリン暫定税率廃止や防災庁創設を掲げ、野党とも政策協議を進め政権の枠組みを広げる姿勢を示した。
・高市早苗氏
演説冒頭で「奈良の女」と自己紹介、古典や坂本龍馬の言葉を引用し、日本の伝統を守る覚悟を表明。「公平公正な社会を若者に残したい」と語る。憲法改正や経済・安全保障の強化を訴え、「日本を再び高みに押し上げる」と力説。物価対策を最優先課題に掲げつつ、信念は変わらないと強調した。
・林芳正氏
「夜明け前が一番暗い」と危機感を示しつつ、人材と蓄積を生かせば回復可能と訴える。岸田・石破両政権で官房長官を務めた経験を踏まえ、責任を感じながらも「継承と変革を両立させる」と表明。実質賃金を毎年1％上昇させる具体的目標を掲げ、「物価より賃金が伸びる経済」に戻すと主張。厳しい政権運営も担えると自信を示した。
・茂木敏充氏
「自民党は倒産寸前」と危機感をあらわにし、2年以内に党と経済を立て直すと明言。若手・女性を大胆に登用し閣僚平均年齢を引き下げると約束。外交・エネルギー・憲法など政策が一致する政党と連立を模索し、増税ゼロを堅持。看護師・保育士の賃上げを皮切りに全国的な賃金底上げを狙うとした。
・小林鷹之氏
「経験の数よりも、ぶれない姿勢と構想力が大切」と強調。総裁選を党内抗争で終わらせず、国の未来を切り開く選挙にしたいと訴える。AIや量子、宇宙といった戦略産業への投資を推進し、挑戦できる社会を作ると宣言。所得税改革で高所得層に負担を求め、中間層・現役世代を後押しする方針を示した。
小泉氏と茂木氏は「党再生」への期限付きコミット、高市氏は「伝統と憲法改正」、林氏は「賃上げと安定運営」、小林氏は「若手視点と未来産業投資」に特色が見えた。
10月4日投開票の総裁選は国会議員票295票と党員・党友票295票の計590票で争われるフルスペック型になる。’24年総裁選でダントツの党員票を獲得した高市氏が有利とする声も上がるが、保守票はコバホークこと小林氏と食い合いの状態。岸田文雄前首相らが支持する林氏がダークホースと見る向きもある。ジャーナリストの岩田明子氏は「総裁選後の姿を語れるのは誰か？」を主眼に、その行く末を占う（以下、岩田氏の寄稿）。
◆有力視される小泉氏、高市氏の双方に不安要素
衆参少数与党に転落した自民党の舵取りを担うのは誰か。10月4日投開票の総裁選に注目が集まっている。昨年の総裁選と同様、林芳正官房長官や茂木敏充前幹事長、小林鷹之元経済安保相らがその座を争っているが、有力視されているのは、やはり小泉進次郎農水相と高市早苗氏だ。
小泉氏の強みは人気・知名度の高さと若さに加えて、菅義偉副総裁や森山裕幹事長らが後見人となっている点だろう。菅氏と一緒に石破首相に辞任を促し、党の分裂を回避したことから、党内融和に期待する声も上がる。
一方、高市氏の強みは保守層を中心にした党員人気の高さと論戦力、そして初の女性宰相候補という点だ。萩生田光一氏ら旧安倍派議員が支持しており、アベノミクスの再来期待から市場関係者からも熱視線を浴びていると聞く。
だが、双方に不安材料もある。前回総裁選の討論会で小泉氏は、不意に「カナダのトルドー首相と同年代だ」とアピールして論戦力不足を指摘された。財務・外務・官房の重要ポストを経験していないことも不安視されている。
◆特色の分かれた候補者5名の演説
・小泉進次郎氏
自民党が国民の不安に応えられなかったことが混乱の原因と指摘し、「党を立て直すのが自分たちの使命」と訴える。自身が初当選した2009年の下野期を原点とし、解党的な再生を強調。「総裁選後は一致団結し国民のために汗をかく」と谷垣総裁時代を引き合いに団結を呼びかける。ガソリン暫定税率廃止や防災庁創設を掲げ、野党とも政策協議を進め政権の枠組みを広げる姿勢を示した。
演説冒頭で「奈良の女」と自己紹介、古典や坂本龍馬の言葉を引用し、日本の伝統を守る覚悟を表明。「公平公正な社会を若者に残したい」と語る。憲法改正や経済・安全保障の強化を訴え、「日本を再び高みに押し上げる」と力説。物価対策を最優先課題に掲げつつ、信念は変わらないと強調した。
・林芳正氏
「夜明け前が一番暗い」と危機感を示しつつ、人材と蓄積を生かせば回復可能と訴える。岸田・石破両政権で官房長官を務めた経験を踏まえ、責任を感じながらも「継承と変革を両立させる」と表明。実質賃金を毎年1％上昇させる具体的目標を掲げ、「物価より賃金が伸びる経済」に戻すと主張。厳しい政権運営も担えると自信を示した。
・茂木敏充氏
「自民党は倒産寸前」と危機感をあらわにし、2年以内に党と経済を立て直すと明言。若手・女性を大胆に登用し閣僚平均年齢を引き下げると約束。外交・エネルギー・憲法など政策が一致する政党と連立を模索し、増税ゼロを堅持。看護師・保育士の賃上げを皮切りに全国的な賃金底上げを狙うとした。
・小林鷹之氏
「経験の数よりも、ぶれない姿勢と構想力が大切」と強調。総裁選を党内抗争で終わらせず、国の未来を切り開く選挙にしたいと訴える。AIや量子、宇宙といった戦略産業への投資を推進し、挑戦できる社会を作ると宣言。所得税改革で高所得層に負担を求め、中間層・現役世代を後押しする方針を示した。
小泉氏と茂木氏は「党再生」への期限付きコミット、高市氏は「伝統と憲法改正」、林氏は「賃上げと安定運営」、小林氏は「若手視点と未来産業投資」に特色が見えた。
10月4日投開票の総裁選は国会議員票295票と党員・党友票295票の計590票で争われるフルスペック型になる。’24年総裁選でダントツの党員票を獲得した高市氏が有利とする声も上がるが、保守票はコバホークこと小林氏と食い合いの状態。岸田文雄前首相らが支持する林氏がダークホースと見る向きもある。ジャーナリストの岩田明子氏は「総裁選後の姿を語れるのは誰か？」を主眼に、その行く末を占う（以下、岩田氏の寄稿）。
◆有力視される小泉氏、高市氏の双方に不安要素
衆参少数与党に転落した自民党の舵取りを担うのは誰か。10月4日投開票の総裁選に注目が集まっている。昨年の総裁選と同様、林芳正官房長官や茂木敏充前幹事長、小林鷹之元経済安保相らがその座を争っているが、有力視されているのは、やはり小泉進次郎農水相と高市早苗氏だ。
小泉氏の強みは人気・知名度の高さと若さに加えて、菅義偉副総裁や森山裕幹事長らが後見人となっている点だろう。菅氏と一緒に石破首相に辞任を促し、党の分裂を回避したことから、党内融和に期待する声も上がる。
一方、高市氏の強みは保守層を中心にした党員人気の高さと論戦力、そして初の女性宰相候補という点だ。萩生田光一氏ら旧安倍派議員が支持しており、アベノミクスの再来期待から市場関係者からも熱視線を浴びていると聞く。
だが、双方に不安材料もある。前回総裁選の討論会で小泉氏は、不意に「カナダのトルドー首相と同年代だ」とアピールして論戦力不足を指摘された。財務・外務・官房の重要ポストを経験していないことも不安視されている。