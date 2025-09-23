LINEの返信が遅すぎる友人。お誘いすら既読スルーされ、モヤッ【ママリ】

LINEの返信が遅すぎ＆既読無視する友人。もう関係を終わらせるべき？

LINEの返信がものすごく遅い友人がいます。

早くて1週間、2週間で返ってきますが、遅い時はそれ以上💦

私もその子に合わせてのんびりLINEを返信したりしていました。

何回かほかの友人にLINE返信について叱られたりもしてるようです💧‬



その子の第1子と私の第3子が偶然にも出産予定日が同じでやり取りをしていたのですが、話の途中で突然既読無視されました。(去年の話です)その時は何かあったのかと思ってあえてこちらから連絡するという事はしなかったのですが、しばらくしてからこちらから連絡すると普通に元気そうで。それは良かったのですが、そうなると単純に既読無視されたんだなーと😅



それからしばらくしてお互い出産報告をしてLINEをしていました。

相手に子供の写真を見せて～とお願いして見せてもらって、相手もこちらの子供を見せて、と言ってきたので、そこで見せるのがよかったのかもしれませんが、写真送るだけ送ってまたずーっと未読無視、既読無視されたら嫌だなーと思ったので(元々写真をLINEやSNSで送るのが嫌いです💧‬)良かったらベビー連れて会わない？とお誘いしたのですが、それも既読無視😅

もう友達関係終わらせようかなと思ってます😇



忙しい時に突然お誘いしてごめんね💦忘れて～って感じで送って穏便にサヨナラしようと思うのですがどうでしょう😅 出典：

気軽にコミュニケーションが取れるLINEは、日常でさまざまな人と自分をつなぐ大事なツールの1つ。ただ気軽なゆえ、返信が遅かったり、未読や既読無視が気になることも。人によっては、すぐ返信することを意識する人もいれば、自分のペースで返信したい人もいますよね。気軽につながれるからこそ、相手の反応にモヤモヤを感じてしまうケースもあるようです。今回はそんなLINEの返信についてのママリ投稿をご紹介します。

LINEの返信にルールがあるわけではありませんが、いつ返ってくるかわからないと会話の流れもつかみにくくなったり、相手にLINEを送っていいものかも悩ましくなりますよね。



また、何か約束をしたり、取り急ぎ返信がほしいときは困ってしまいます。自分とLINEにおける価値観が違うと感じると今後の人間関係も不安になってしまった投稿者さん。返信が返ってこない相手との人間関係は終わったと判断することは時期早々なのか悩んでいる様子が伝わります。

放っておく？終わらせる？ママリユーザーから寄せられた意見

わざわざ送る必要もないです🤣友達終わらす時は何も言わなくていいかと笑



既読無視する友達いますが私も気にしないし元々しなかったですが、最近は私自身してしまうことも多く、未読も既読もしますが、LINEの通知ではパッと読んで頭の中に落とし込んでLINE自体ほぼ開かないので存在忘れるor公式ラインが多すぎて1日100件近くくるのですぐ埋もれてきてることに忘れてしまってその人に対して悪意があるわけじゃない＋忙しいってのもあるので、気にしないでとも思います笑



まぁ、フェードアウトするのにわざわざ何も声かける必要もないと思います！そういう人はされても気付かないか、どうでもいいって思うと思います🤣 出典：

友人が嫌いとかでなければつかず離れずの距離感を保つでいいと思います😅

私なら次相手から返信が来たら、LINEするのもなかなか難しそうだし、また改めて今度会おうね。と返して終わらせます(^^; 出典：

後で返そうと思って忘れてるとかではないですかね🤔?!



はじめてのママリさんがもう一度LINE送った場合、「返信忘れてた！ごめんね💦遊ぼう」みたいなLINEくる可能性もあるので縁切りたいなら何も送らなくていいと思います😣 出典：

qa.mamari.jp

ママリユーザーからはこの投稿に対して友人関係を終わらせるというより、基本的に投稿者さんからのアクションをなくすという意見が見られました。



また、LINEの返信がさまざまな通知で埋もれていたり、返信を見ても目の前のことで手いっぱいで返信することができない人もいると思います。



返信が遅かったり、未読・既読無視を受けるとモヤモヤしてしまいますが、過度に気にせず、「この人はこういう人だから」と一線をおいたり、返信が必要なLINEは控えようなど、心労にならない心持ちができるといいですね。

記事作成: ume

（配信元: ママリ）