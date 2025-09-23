カラフルパッケージのコーヒーセットはギフトにも◎ 数量限定のコラボトートバッグはランチにぴったりだよ
暑さが和らぎ、秋の気配を感じる9月。
おうちでコーヒーを飲みながら、ゆっくり自分の時間を過ごしたいですよね。
そんなコーヒー派にぴったりな、オリジナルトートバッグ＆コーヒーのセットが、コーヒーブランド「CAFE@HOME（カフェアットホーム）」にお目見え。
9月24日（水）から「COFFEE STYLE UCC グランスタ東京店」にて、数量限定で販売がスタートします。
コーヒー選びがたっぷり楽しめる「CAFE＠HOME」
東京駅・グランスタ東京にお店を構える「COFFEE STYLE UCC」のメインブランド「CAFE＠HOME」は、“洋服やコスメを選ぶように、コーヒーもその日の気分や一緒に食べるものに合わせて楽しんで欲しい”がコンセプト。
スイーツやグルメに合わせる“Food with Coffee”、1日の中のシーンに合わせる“Food with Coffee”をはじめ、かわいいキャラクターコラボアイテムもお楽しみのひとつです。
プレゼントにぴったりなカラフルなパッケージには「Make you feel better（さあ、こころを上向きに）」という想いが込められているそうですよ。
「Suicaのペンギン」トートバッグはランチタイムに◎
この秋は、おなじみのJR東日本の人気キャラクター「Suicaのペンギン」とコラボ。
第3弾として、「CAFE@HOME」のコーヒー6種類×オリジナルデザインのトートバッグのセットが数量限定でお目見えします。
トートバッグはSuicaのペンギンの表情豊かな顔をデザイン。
ちょっとしたお出かけや、お弁当を入れるのにちょうど良いサイズ感です。
サイズ：約190×200×100mm（間口300mm）
カラフルなパッケージも魅力なコーヒーセット
「Suicaのペンギンコラボトートバッグ付き CAFE@HOME ライフウィズ6Pセット」（税込2880円）は、1日の中のシーンに合わせて選ぶ“Life with Coffee”6種類を詰め合わせ。
「Suicaのペンギンコラボトートバッグ付き CAFE@HOME フードウィズ6Pセット」（税込2880円）は、食べ物に合わせて選ぶ“Food with Coffee”6種類のアソートです。
コラボセットは「COFFEE STYLE UCC」グランスタ東京店にて、9月24日（水）から数量限定で販売。
ご褒美時間のアイテムや、コーヒー好きへのプレゼントをお探しの人はチェックしてみてはいかがでしょう。
■COFFEE STYLE UCC グランスタ東京店
住所：東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東日本東京駅構内B1
※JR東京駅・丸の内地下中央改札口を入ってすぐ
営業時間：10:00〜21:00
定休日：グランスタ東京の休館日に準じる
ブランド公式サイト：https://www.coffeestyleucc.co.jp/
参照元：コーヒースタイルユーシーシー株式会社 プレスリリース
