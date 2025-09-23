東京ベイ潮見プリンスホテルは、京都の「一保堂茶舖」の日本茶を使用した「実りの秋の和アフタヌーンティー〜日本茶と愉しむ秋の彩り〜」を9月1日から11月30日まで提供する。

ウェルカムティーは「一保堂茶舖」の極上ほうじ茶とアミューズの「うなぎと銀杏のプティテリーヌ」を用意する。スイーツとセイボリーは、スイートチョコレートに番茶を合わせた「番茶生チョコレート」、煎茶を練りこんだ白あんを求肥で包んだ「煎茶あん求肥包み」、煎茶を使用したお出汁でわらさをさっとしゃぶしゃぶした「わらさのお茶しゃぶ 茶葉とかつお出汁のジュレ×煎茶芳泉」、丁寧に炊き上げた牛蒡と昆布の旨みを繊細な寒天で閉じ込めた「牛蒡と昆布の寒天テリーヌ×玉露麟鳳」、とろりと焼いた茄子で肉味噌を包み込み、ロール状に仕立てた「茄子と肉味噌のカネロニ仕立て×くきほうじ茶」、パリパリの生地の中にメープル味のアーモンドクリームとシナモン風味のりんごを詰めて焼き上げたアップルメープルパイ× 国産紅茶」などを提供する。

季節限定のスペシャリテには「さつまいもとほうじ茶のモンブラン×国産紅茶」を用意する。まろやかなマスカルポーネクリームと、濃厚な甘みのさつまいもクリームを、ほうじ茶のモンブランクリームで包む。

ドリンクは全20種のお茶をフリーフローで提供する。お茶は、煎茶「芳泉」、玉露「麟鳳」、くきほうじ茶、国産紅茶、ほうじ茶ラテの5種の「一保堂茶舖」などを揃える。

場所は1階「Restaurant ＆ Bar TIDE TABLE Shiomi」。提供時間は午後0時半から5時までの120分制。最終入店は3時。料金は6,500円。税込。