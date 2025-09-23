「感じのいい人になれるか」は毎日のメールで決まる。相手に間違ったニュアンスで伝わってしまう」「文面がこわいと言われるが、原因がわからない」「メールの返信に時間がかかりすぎて、1日が終わってしまう」。メール仕事には、意外と悩みがつきものです。本連載では、中川路亜紀著『新版 気のきいた短いメールが書ける本』（ダイヤモンド社）から編集・抜粋し、迷いがちなメールの悩みを解決するヒントをお届けします。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

印象よくしようと書いた一言が、実は相手に「後回しでいいや」と思わせてしまうことがあります。感じのいい人は、相手に配慮しつつも返事を引き出すことばをしかけています。今回は、その代表例を見てみましょう。

「いつでも」は使わない

×いつでも伺います。

○来週あたりのご都合はいかがでしょうか。

「いつでもよい」という打診は後回しになって忘れられてしまう可能性も大。特に、こちら側の営業のためのアポイントであれば、仮の時期を提案したほうがよいでしょう。

相手にアポを取りたいときに使える他の表現は？

・鈴木様からご紹介いただき、初めてメールを差し上げます。新しい企画の件でご相談があり、ご連絡いたしました。

→面識のない相手にアポをとりたいとき

・一度お目にかかってご説明したいと思っておりますが、1時間ほどお時間を頂戴することはできますでしょうか。

→多忙な人には時間を区切ってお願いします。

本記事は『新版 気のきいた短いメールが書ける本』を一部抜粋・編集したものです。