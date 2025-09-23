「うつくし、、」平岡祐太、愛犬とのプライベートショットに「かっこよすぎる爽やかすぎる最高すぎる」の声！
俳優の平岡祐太さんは9月22日、自身のInstagramを更新。愛犬とのプライベートショットを披露しました。
【写真】平岡祐太の愛犬とのプライベートショット
2、3枚目はカフェのテラス席でのショット。愛犬を膝に抱き、テーブルにはボリュームたっぷりのハンバーガーが置かれています。背景にはヤシの木や南国風の建物が写り込み、海外のリゾート地で過ごしているかのような雰囲気です。
ファンからは、「めっっちゃくちゃかっこいいです本当にすてき、、うつくし、、」「爽やかでかっこいい」「すごーい！いい写真」「ひ、ひぇえええええ〜！！ 全平岡くんファンが震えてる」「かっこよすぎる爽やかすぎる最高すぎる」「カッコイイとカワイイ」「素敵です」と、絶賛の声が集まりました。
「全平岡くんファンが震えてる」平岡さんは、絵文字と共に3枚の写真を載せています。1枚目は海をバックに愛犬を抱きながら、裸足で波打ち際を歩くショット。白いシャツに身を包み、まぶしい笑顔が印象的な1枚です。
