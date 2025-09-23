「日本は女が住む場所じゃない」と思ったことも…イギリス在住作家が語る“おおらかさの違い”
イギリスのブライトンを拠点に執筆活動を続けるブレイディみかこさん（60歳）。2019年に発表された『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』は社会に大きな反響を呼び、2025年6月にエッセイ集『SISTER“FOOT”EMPATHY』を刊行しました。
本書のテーマは、他者との関係を築く上で重要な、他者の立場になって想像する「エンパシー」と、女性同士の連帯を意味する「シスターフッド」です。
今回、ブレイディみかこさんにインタビューを行い、日本のジェンダーギャップやSNS時代の生きづらさ、価値観のアップデートについて聞きました。
◆男女格差の大きい日本で、女性がつながる意味
ーー『SISTER“FOOT”EMPATHY』のタイトルに込められた意味を教えてください。
本書はファッション誌『SPUR』での連載がもとになっています。担当編集者の方が考えてくださった「シスターフッド（sisterhood）」ではなく「シスター“フット”（SISTER“FOOT”）」という言葉を見て、私の考えを深く理解してくれていると感じました。SNS上での激しい議論ではなく「地に足のついた」、生活の場から女性たちがつながっていくという考えが反映されています。
そのために必要なのがタイトルにもある「エンパシー」です。意見が合わない相手でも、「どうしてそう言うんだろう？」と考えながら会話を重ねていく。英語のことわざで「他者の靴を履く」と言いますが、日本の女性たちもそれによって現実的に社会を変えていける動きに繋がるのではないか、そんな想いがこのタイトルには込められています。
ーー「エンパシー」や「他者の靴を履く」という考えを持つようになったきっかけがあれば教えてください。
まず、私は研究者や専門家ではなく、市井の人間として、地に足のついた社会や政治のことを書きたいとずっと思ってきました。それは「シスターフッド」という言葉についても同じです。フェミニズムは学問として確立されていますが、本当に現実を変えたいと願うなら、専門用語の多い学問の枠に閉じこもるだけでは広がっていきません。
「なぜ女性が家事をしなければならないのか」「なぜ職場の冷蔵庫を女性が拭かなければならないのか」といった、日常生活の中で感じる違和感や怒りを共有しつながっていく。そうした意味では「エンパシー」や「他者の靴を履く」という言葉がしっくりくるんです。
ーーブレイディさんの著書『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』でも触れられていたように、息子さんとの会話の中で価値観がアップデートすることも？世代の異なる人たちが交わることの重要性についても教えてください。
親の世代になると、子どもたちが学校で習っていることや、彼らが考えていることを聞くことで、新しい価値観に触れることができます。息子が試験で「エンパシーとは何か」という問いに、「他者の靴を履くことだ」と答えたことがありました。英語ではだいたいこの言葉でエンパシーをわかりやすく説明するので、それは彼だけでなく、クラスメイトのほとんどが書いた回答だったと思います。
当時、EU離脱をめぐってイギリス社会が分断し、ギクシャクしていた時代でした。そんな中で、学校が「他者の靴を履く」つまり「エンパシー」の概念を重要視していたことは、今の社会を考えるうえでも、再び大切なことになっていると思います。
◆日本は“女が住む場所じゃない”？イギリスの自由さとの違い
ーー日本はジェンダーギャップ指数が148か国中118位、G7（主要7か国）で最下位と、男女格差の大きい国です。ブレイディさんはイギリスを拠点に活動されていますが、イギリスでの生活と比較して、日本で女性として過ごすことをどのように感じていますか？
ーー日本はジェンダーギャップ指数が148か国中118位、G7（主要7か国）で最下位と、男女格差の大きい国です。ブレイディさんはイギリスを拠点に活動されていますが、イギリスでの生活と比較して、日本で女性として過ごすことをどのように感じていますか？