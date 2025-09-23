「あなたのせい」と言われたみたい…1歳半健診、子を思っている親が傷つくのはなぜ？【ママリ】

主人公・綾永さんは、1歳娘の育児に奮闘する日々。今日は、1歳半健診の日です。娘は発語がゆっくりなことや、人見知り・場所見知りが激しいことが気になっています。そして母の予感は的中。保健師との面談、歯科検診、身体測定、医師の問診など、すべての健診で大号泣。泣き止まないまま、最後の健診「保健師との面談」にのぞみます…。著者・綾永/育児エッセイ漫画(@ayanaga.naga)さんの漫画作品『どうなる発語ほぼなし一歳半検診』をダイジェスト版でごらんください。

ヘトヘトな母に、大ダメージ

歯科検診、身体測定、医師の問診など、さまざまな健診を受け、親子ともに疲労困ぱいな状態。娘も不機嫌MAXで、泣き止みません。そんなとき、保健師にため息をつかれたら…。誰だって、傷つきます。

精神的なダメージが大きすぎて

「保育園に入っていたら…」なんて、仮の話をされても困りますね。ですがこのとき、心身ともに限界が近かった綾永さんは、聞き流すことができませんでした。そして、必要以上に自分を責めてしまっています。これはツラいですね。

涙が止まらない母を、救ってくれたのは？

車に戻ると、ようやく笑顔を見せてくれた娘。それと同時に、綾永さんも緊張の糸が切れたのでしょう。涙があふれて止まらなくなってしまいました。そして、涙が止まったきっかけは、他でもない娘の強さでした。



本作では、娘の1歳半健診で、母の心が大きく揺れ動いた様子が描かれています。「自分のせい」と、自分を責めているシーンは、心が痛くなります。



子育ては、楽しいことばかりではありませんね。子どものことを思い、悩み苦しむこともありますが、子どもがそんな気持ちを和らげてくれることも。親も、子どもと一緒に成長していけるといいですね。

