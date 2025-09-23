吉田朱里×PEACH JOHNの新作ナイトブラ♡こだわりのケアアイテムも登場

人気モデルで美容系クリエイターの吉田朱里さんとPEACH JOHNのコラボ新作が、2025年9月17日（水）より発売開始♡ 今回は、ノンワイヤーながら美しい谷間を叶える「わがままフロントホックナイトブラセット」。さらに、吉田さん愛用で人気のバスト＆ヒップクリームもラインナップされています。デザインも機能性も兼ね備えた特別なコラボアイテムは、美しいボディを目指す女性の心強い味方になりそうです♪

わがままフロントホックナイトブラ

着脱が簡単なフロントホック仕様で、寝ている間もバストをしっかりホールド。脇高設計でお肉を逃さず、安定感のあるシルエットをサポートします。

総レースのランジェリーライクなデザインに「akarin」ロゴチャームをプラスし、普段使いもできるおしゃれ感♡

セットの「ボムバストクリーム リッチ ミニ（50g）」付きで、香りはラブサボンローズ。価格は4,800円（本体4,364円）。カラーはネイビー、ピンクの2色。サイズはBC65～BC75、DE65～DE75です。

バストクリーム＆ヒップクリーム

リピーター続出の「ボムバストクリーム リッチ」は、保湿とマッサージでマシュマロのような柔らかバストへ導くアイテム。

吉田朱里コラボ版はパール剤配合でトーンアップ効果も♡ 価格は3,278円（本体2,980円）、容量150g。

さらに、「ヒップルン薬用ホワイトクリーム＜医薬部外品＞」は美白有効成分トラネキサム酸や保湿成分を配合し、ぷるぷる＆ふわふわの質感を目指せます。

吉田さんコラボはラブサボンの香りと特別パッケージ仕様。価格は2,178円（本体1,980円）、容量120g。

自分をもっと好きになる特別ケア♡

吉田朱里さんとPEACH JOHNのコラボアイテムは、可愛いだけでなく“使いたくなる実力派”。ナイトブラで美しい谷間を叶えながら、バスト＆ヒップクリームで理想のボディケアも同時に叶います。

日常に取り入れやすい工夫が満載だからこそ、毎日の自分磨きがもっと楽しくなるはず♪ 美しさと心地よさを大切にするあなたに、ぴったりのコラボコレクションです。