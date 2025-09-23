WEBコミック誌「コミックライドivy」、vol.33から新連載6作品が順次スタート
マイクロマガジン社が刊行するWEBコミック誌「コミックライドivy(アイビー)」は、vol.33(10月20日発売号)から、新連載6作品が順次連載スタートする。
【vol.33：10月20日(月)】
『媚薬を盛った犯人になった結果、初恋の人に迫られています。』
漫画：苺谷しげる／原作：むらさき葡萄
媚薬を巡る両片想いラブコメディ！
【vol.34：11月20日(木)】
『不遇の令嬢は稀代の光魔法使いに見初められ花開く 〜咲き誇る純愛の花〜』
漫画：紺子ゆきめ／原作：瑪々子
光が繋げた奇跡の出会い再始動――
『ひねくれ公爵は呪われ乙女に口説かれる』
漫画：百々地ぱむ／原作：藍上イオタ
呪いを解くカギはひねくれ公爵との婚姻――!?
【vol.35：12月22日(月)】以降、続々連載開始予定
『婚約破棄ですか？はい喜んで。だって僕は姉の代わりですから！』
漫画：林倉吉／原作：ルーシャオ
僕は姉のふりして彼女の婚約者に会いに行く――
『小町先生の思し召し』
作：餅田むぅ
雇用主は物の怪!? 異種間ほんわかロマン譚
『囁くヴァニタス』
漫画：壱果アキ／原作：中村颯希
絵画《絵画にルビ：寓意》に囚われた少年少女たちのセンシティブストーリー
