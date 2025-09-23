³ýÅç¤ß¤º¤¼ç±é¤Î¥µ¥¤¥³¥Û¥é¡¼¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡Ø¥¨¥ê¥«¡Ù30Æü¤«¤éÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦FOD¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥¨¥ê¥«¡Ù(Á´6ÏÃ)¤¬¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤Ç30Æü¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë(Ëè½µ²ÐÍË24:45¡Á ¢¨´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë)¡£
¡Ø¥¨¥ê¥«¡Ù
¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢2014Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿ÆïËÜÅ¯»á¸¶ºî¤ÎÅÁÀâ¤Î¥µ¥¤¥³¥Û¥é¡¼¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ø¥¨¥ê¥«¡Ù(¾¯Ç¯²èÊó¼Ò)¤ò¼Â¼Ì¤·¤¿ºîÉÊ¡£¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÏÈ¯Çä¤«¤é11Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¤â¡¢¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤ÊÅ¸³«¤È°Û¾ï¤Ê¤Þ¤Ç¤Î¼¹Ãå¿´¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¶¸µ¤À¤¬¡¢¥Û¥é¡¼¹¥¤¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸¶ºî¤ÎÆïËÜÅ¯»á¤Ï¸½ºß¡¢Ëè·îÂè3·îÍËÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø¥ä¥ó¥°¥¥ó¥°BULL¡Ù¤Ç¡Ø³°Æ»³°ÅÁ¡Ù([Ì¡²è]ÆïËÜÅ¯[´Æ½¤]ÅÏî´¥À¥¤¥¹¥±)¤òÏ¢ºÜÃæ¤À¡£
ËÜºî¤Ï¡¢¼ç±é¡¦³ýÅç¤ß¤º¤±é¤¸¤ë½ù¡¹¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¥¨¥ê¥«¤ÎÏÄ¤ó¤ÀËÜÀ¤È¡¢²õ¤ì¤Æ¤¤¤¯Î×»þ¶µ°÷¡¦ÀÄÅè(ÅÏÊÕÂçÃÎ)¤Î¿ÍÀ¸¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Âè1ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Î×»þ¶µ°÷¤È¤·¤ÆÃ´Ç¤¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀÄÅè¤¬¡¢¥¯¥é¥¹¤Ë¤Ê¤¸¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¨¥ê¥«¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ËÜºÎÍÑ¤â¤¢¤ë¤È¶µÆ¬¤«¤é¹ð¤²¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤ÀËÜÅö¤Î¥¨¥ê¥«¤Î»Ñ¤òÃÎ¤ëÍ³¤â¤Ê¤¤ÀÄÅè¤Ï¡¢Îø¿Í¤Î°½(²¬ËÜÎè)¤Î¤¿¤á¤Ë¤âËÜºÎÍÑ¤ò°Õµ¤¹þ¤à¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¨¥ê¥«¤ËÍê¤Þ¤ì¤ë¤¬¤Þ¤Þ¡¢·Ú¤Ï¤º¤ß¤ËÅÁ¤¨¤¿¡Ö¼é¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬°ú¤¶â¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿ÍÀ¸¤ò¶¸¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£
(C)ÆïËÜÅ¯¡¿¾¯Ç¯²èÊó¼Ò¡¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
¡Ø¥¨¥ê¥«¡Ù
¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢2014Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿ÆïËÜÅ¯»á¸¶ºî¤ÎÅÁÀâ¤Î¥µ¥¤¥³¥Û¥é¡¼¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ø¥¨¥ê¥«¡Ù(¾¯Ç¯²èÊó¼Ò)¤ò¼Â¼Ì¤·¤¿ºîÉÊ¡£¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤ÏÈ¯Çä¤«¤é11Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¤â¡¢¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤ÊÅ¸³«¤È°Û¾ï¤Ê¤Þ¤Ç¤Î¼¹Ãå¿´¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¶¸µ¤À¤¬¡¢¥Û¥é¡¼¹¥¤¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸¶ºî¤ÎÆïËÜÅ¯»á¤Ï¸½ºß¡¢Ëè·îÂè3·îÍËÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø¥ä¥ó¥°¥¥ó¥°BULL¡Ù¤Ç¡Ø³°Æ»³°ÅÁ¡Ù([Ì¡²è]ÆïËÜÅ¯[´Æ½¤]ÅÏî´¥À¥¤¥¹¥±)¤òÏ¢ºÜÃæ¤À¡£
(C)ÆïËÜÅ¯¡¿¾¯Ç¯²èÊó¼Ò¡¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó