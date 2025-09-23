開幕から苦しむ常勝軍団、勝つことが最高のカンフル剤だ。「大和証券Mリーグ2025-26」9月22日の第2試合は渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）がトップ。序盤から効果的にアガリを決め、終盤は固い守備力で逃げ切った。今期3戦目ですでに2勝（2着1回）と好調をキープ、試合後はチームメイトを鼓舞する言葉も口にした。

【映像】「日和ってるやつ、いねぇよな！？」と煽る白鳥翔

第1試合は日向藍子（最高位戦）が3着。当試合は東家からU-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）、KONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）、セガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）、白鳥の並びで始まった。白鳥は東1局、3軒リーチを制して5200点のアガリ。次局は高宮に7800点のツモを許し2着へ後退するも、親番の東4局に6000点のツモで再逆転に成功した。

南1局は竹内、鈴木優と勝負手がぶつかった。まず9巡目、白鳥が五・八万待ちで先制リーチ。平和のみの手だが、山には4枚残っている。ここに追いついたのが竹内で、赤2枚のタンヤオ、三・六万待ち。そしてすぐに鈴木優も追いついたが、リーチ宣言牌となるのは白鳥、竹内いずれかの当たり牌だ。長考の末、鈴木優が選んだのは八万。白鳥がロンの声をかけ、リーチ・平和に加えてうれしい裏ドラ2枚で8000点のアガリとなった。その後はしっかり守り切って、トップで終了。

今期まだ登板していない他チームの選手もいる中で、早くも3戦目。白鳥は「ペースが早いですね。3回打って2勝なら上出来ですかね」とコメント。早くも個人タイトルの可能性も話題に上がったが、「個人よりも、チームでファイナルに行って優勝したいというのが一番」と気を引き締めた。また、試合を決めた南1局の満貫については「タンヤオや赤引きなど変化もあった。押し返しも怖いですが、ぶつけたほうが勝ちやすいと思った。裏ドラの恩恵はリーチを打たないと受けられないので」と説明した。

「たかはるとマツがやられて『日和ってるやつ、いねぇよな！？』ということで、頑張ります」と最後は“東京リベンジャーズ”の人気キャラからセリフを引用。これにはファンから「お、偉くなったなーｗ」「いねえよなあ！」「おもろいw」と反響が寄せられた。

【第2試合結果】

1着 渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）3万6500点／＋56.5

2着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）2万8600点／＋8.6

3着 U-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）1万8700点／▲21.3

4着 セガサミーフェニックス・竹内元太（最高位戦）1万6200点／▲43.8

【9月22日終了時点での成績】

1位 U-NEXT Pirates ＋89.8（6/120）

2位 KADOKAWAサクラナイツ ＋87.7（2/120）

3位 EX風林火山 ＋52.7（4/120）

4位 赤坂ドリブンズ ＋37.4（2/120）

5位 TEAM雷電 ＋30.3（4/120）

6位 BEAST ＋14.1（4/120）

7位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋11.8（4/120）

8位 渋谷ABEMAS ＋1.6（6/120）

9位 EARTH JETS ▲134.6（4/120）

10位 セガサミーフェニックス ▲190.8（4/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

