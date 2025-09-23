ÀáÌÜ¤Î10¥·ー¥º¥óÌÜ¤ËÆÍÆþ¡ÄB¥êー¥°¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¼Ä»³ÎµÀÄ¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ®Ä¹¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤¢¤ë¡×
¡¡9·î22Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¡Ø¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 SEASON¡Ù¤Î¥Æ¥£¥Ã¥×¥ª¥Õ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤¬³«ºÅ¡£Àîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹¤òÂåÉ½¤·¤Æ½ÐÀÊ¤·¤¿¼Ä»³ÎµÀÄ¤¬°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡Àîºê¤Ï¥Í¥Î¡¦¥®¥ó¥º¥Ö¥ë¥°¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥ÁÂÎÀ©2¥·ー¥º¥óÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢¥ª¥Þー¥ë¡¦¥¸¥ã¥Þ¥ì¥Ç¥£¥ó¡¢°Ëµ×¹¾¥í¥¤±Ñµ±¡¢¿åÌî´´ÂÀ¡¢¥¨¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë¡¦¥Æ¥êー¡¢ÌîËÜ·ú¸ã¡¢ÄÅ»³¾°Âç¡¢¥É¥¥¥·¥ã¥ó¡¦¥ê¥¹¥Æ¥£¥Ã¥Á¤¬¿·ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£¥Áー¥à°ì¶Ú15¥·ー¥º¥óÌÜ¤Î¼Ä»³¤Ï¡Öºò¥·ー¥º¥ó¡Ê18¾¡42ÇÔ¡Ë¤ÎÀ®ÀÓ¤òÄ¶¤¨¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¶¯¤¤¥Áー¥à¤ËÌá¤ë¤Î¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢ÃíÌÜÁª¼ê¤Î1¿Í¤Ë»³Æâ¥¸¥ã¥Ø¥ëÎ°¿Í¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡Ö¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢3¡õD¡Ê3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤È¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë½¨¤Ç¤¿Áª¼ê¡Ë¤Î·Á¤ËÂª¤ï¤ì¤º¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¥¦¥¤¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ì¤ë´üÂÔÃÍ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡B¥êー¥°¤È¤·¤Æ¤ÏÀáÌÜ¤Î10¥·ー¥º¥óÌÜ¤ËÆÍÆþ¡£¥³ー¥ÈÆâ³°¤Ç¥êー¥°¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¡ÖÃå¼Â¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÂåÉ½¤âÈôÌöÅª¤Ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢B¥êー¥°¤«¤éNBA¤È¤¤¤¦Ì´¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Áª¼ê¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¤¿¤À¡¢J¥êー¥°¤ä¥×¥íÌîµå¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¸½ºßÃÏ¤¬¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ®Ä¹¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£B.PREMIER¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×Í½Áª¤â»Ï¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Îº¤Æñ¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³ØÀ¸¤Î»þ¤ËB¥êー¥°¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢»Ö¹â¤¯¥×¥ìー¤·¤Æ¤¤¿»Ò¤¿¤Á¤¬¤É¤ó¤É¤óÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥ì¥Ù¥ë¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³°¹ñÀÒÁª¼ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Üー¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¾¡Éé¤ò·è¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢ÂåÉ½¤ÎÀ®Ä¹¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥êー¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¡£¼«Ê¬¼«¿È¤â·ò¹¯¤òÊÝ¤Á¡¢¤è¤êÄ¹¤¯¥×¥ìー¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤³¤Î10Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡°Ï¤ß¼èºà¤Ï³«ËëÀá¤ÎÂÐÀï¥«ー¥É¤´¤È¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¼Ä»³¤È¤È¤â¤Ë¹Åç¥É¥é¥´¥ó¥Õ¥é¥¤¥º¤Î»ûÅèÎÉ¤â»²²Ã¡£¼Ä»³¤ÏB¥êー¥°ÃÂÀ¸»þ¤Ë»ûÅè¤¬18ºÐ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤È¡¢¥êー¥°¤¬ÊÑËÆ¤·¤¿Í×°ø¤Ë¡Ö¼ã¤¤Áª¼ê¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¡×¤òµó¤²¤¿¡£
¡ÖËÍ¤¬18ºÐ¤Î»þ¤Ï¼Â¶ÈÃÄ¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¡£¥×¥í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤ÇÂçÀ®¤·¤ÆÂç¤¤Ê´ë¶È¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¤½¤³¤Ç¼Â¶ÈÃÄÁª¼ê¤È¤·¤Æ30ºÐ¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¥×¥ìー¤·¤Æ¡£°úÂà¸å¤Ï¤½¤Î´ë¶È¤Ç¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢²ñ¼Ò°÷¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬Áª¼ê¤È¤·¤Æ°ìÈÖ¤ÎÀ®¸ù¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£B¥êー¥°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¼ã¤¤Áª¼ê¤ÏËÜÅö¤Ë¾å¼ê¤Ç¡¢¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌÜÀþ¤ä¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬°ìÈÖÂç¤¤¤ÊÑ²½¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×