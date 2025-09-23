Ž¢¾¼ÏÂ¤Î¿Æ¹§¹ÔŽ£¤â¤Ï¤ä"ÌµÍý¥²¡¼"¤È¤¤¤¦¿¼¹ï»öÂÖ
¿Æ¤Ï»Ò¤ò»º¤ß°é¤Æ¤¿¡Ö²¸¿Í¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢»Ò¤Ï¤½¤Î²¸¤ËÊó¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¿Æ¤Î¸À¤¦¤³¤È¤Ë½¾¤¤¡¢¿Æ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¡½¡½¡£¡Ö¿Æ¹§¹Ô¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤«¤é¤Ï¤³¤ó¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½¡¶µ³Ø¼Ô¤ÎÅçÅÄÍµÌ¦»á¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¡Ö¾¼ÏÂ¤Î¿Æ¹§¹Ô¡×¤Ï¤â¤Ï¤ä¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ë¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤«¤é¥Ð¥Ö¥ë´ü¤Ë¤«¤±¤ÆÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ë¿¼¤¯º¬º¹¤·¤¿¡Ö¾¼ÏÂ¤Î¿Æ¹§¹Ô¡×¤¬¡¢¤Ê¤¼»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤Î5¤Ä¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅçÅÄ»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¿Æ¤¸¤Þ¤¤¡¡²ð¸î¡¢Áò¼°¡¢Êè¡¢²ÈÂ²´Ø·¸¤òÀ°Íý¤¹¤ë¡Ù¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤¹¤ë·Á¤Ç²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ä¤ÆÈþÆÁ¤È¤µ¤ì¤¿¡Ö¿Æ¹§¹Ô¡×¤Î½ªßá
¡Ö¿Æ¤¸¤Þ¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¿Æ»Ò´Ø·¸¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¾å¤Ç¡¢¹Í»¡¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢¡Ö´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¿Æ¹§¹Ô¡×¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¡Ö¾¼ÏÂ¤Î¿Æ¹§¹Ô¡×¥â¥Ç¥ë¤È¸À¤¤´¹¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Ò²ñ¹½Â¤¡¢·ÐºÑ¾õ¶·¡¢²ÈÂ²·ÁÂÖ¡¢¤½¤·¤Æ¸Ä¿Í¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£¤ä¤½¤Îº¬ËÜ¤¬Êø¤ìµî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¿Æ¹§¹Ô¡×¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï¡¢¼ç¤Ë¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤«¤é¥Ð¥Ö¥ë´ü¤Ë¤«¤±¤ÆÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ë¿¼¤¯º¬º¹¤·¤¿¡¢¿Æ»Ò¤Î´Ø·¸À¤È»Ò¤Î¿Æ¤ËÂÐ¤¹¤ëÌò³ä¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬ÈÏ¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿Æ¤Ï»Ò¤ò»º¤ß°é¤Æ¤¿¡Ö²¸¿Í¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢»Ò¤Ï¤½¤Î²¸¤ËÊó¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¿Æ¤Î¸À¤¦¤³¤È¤Ë½¾¤¤¡¢¿Æ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬º¬¶¯¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Æ¤Î°Õ¸«¤Ï»Ò¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀäÂÐÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢»Ò¤¬¤½¤ì¤ËÈ¿ÏÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡Ö¿ÆÉÔ¹§¡×¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÄ¹ÃË¤Î²Ç¤¬¿Æ¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¡×¡¢¡Ö¿Æ¤ÈÆ±µï¤·¤ÆÏ·¸å¤ò»Ù¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ç¡¢²ÈÂ²Æâ¤Ç¿Æ¤Î²ð¸î¤äÀ¸³è¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤·¤¿¡£³Ë²ÈÂ²²½¤¬¿Ê¤àÃæ¤Ç¤â¡¢¿Æ¤Î¶á¤¯¤Ë½»¤ß¡¢ÉÑÈË¤Ë¹Ô¤Íè¤·¤Æ»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤ì¤Ð¡¢¿Æ¤Ë»ÅÁ÷¤ê¤ò¤·¤¿¤ê¡¢²È¤ò·ú¤ÆÄ¾¤¹ºÝ¤Ë»ñ¶â¤ò±ç½õ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÌÌ¤Ç¿Æ¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤¬¿Æ¹§¹Ô¤È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²È¶È¤¬¤¢¤ì¤Ð»Ò¤¬¤½¤ì¤ò·Ñ¤®¡¢ÀèÁÄÂå¡¹¤ÎÊè¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬¡¢¿Æ¤ä²È¤Ø¤Î¹§¹Ô¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿Æ¤¬»Ò¤Ë¡¢»Ò¤¬¿Æ¤Ë¡¢Áê¸ß¤ËÀº¿ÀÅª¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡Ö²ÈÂ²¤Îå«¡×¤Î¶¯¤µ¤È¤·¤ÆÈþ²½¤µ¤ì¤ëÂ¦ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ»Ò¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¿´¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¤½¤ì¤æ¤¨¤Ë¿Æ¤¬»Ò¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¿¼¤¯²ðÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¡Ö´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¿Æ¹§¹Ô¡×¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¼ç¤Ë¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤Î¼Ò²ñ¾õ¶·¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
½ª¿È¸ÛÍÑÀ©ÅÙ¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¡¢°ÂÄê¤·¤¿·ÐºÑÀ®Ä¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢»Ò¤Ï¿Æ¤¬Éß¤¤¤¿¥ì¡¼¥ë¤Î¾å¤òÊâ¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¿Æ¤â»Ò¤Î¾Íè¤ËÂÐ¤·¤ÆÌÀ³Î¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÉÁ¤¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»°À¤ÂåÆ±µï¤¬Èæ³ÓÅªÂ¿¤¯¡¢ÃÏ°è¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤â¶¯¸Ç¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢²ÈÂ²Æâ¤Ç¤Î½õ¤±¹ç¤¤¤ä¡¢ÃÏ°è¤Ç¤ÎÁê¸ßÉÞ½õ¤¬µ¡Ç½¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼¡Ö´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¿Æ¹§¹Ô¡×¤Ïµ¡Ç½¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¤·¤«¤·¡¢¸½Âå¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î»þÂå¤È¤Ïº¬ËÜÅª¤Ë°Û¤Ê¤ë¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö²ÈÂ²¤ÎÏÀÍý¡×¤ÎÂåÉ½³Ê¤È¤â¸À¤¨¤ë¡Ö´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¿Æ¹§¹Ô¡×¥â¥Ç¥ë¤¬¡¢¤Ê¤¼¸½Âå¼Ò²ñ¤Çµ¡Ç½ÉÔÁ´¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤È¤ÏÈæ³Ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤½ÅÂç¤Ê¼Ò²ñ¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò5¤Ä¤Î¹àÌÜ¤ËÊ¬¤±¤Æ¡¢¼¡¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡·àÅª¤ÊÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤Î¿¤Ó¤ÈÄ¶¹âÎð¼Ò²ñ¤ÎÅþÍè
¾¼ÏÂ½é´ü¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤¬50ºÐÌ¤Ëþ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¸½Âå¤ÎÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦Í¿ô¤ÎÄ¹¼÷¹ñ¤È¤Ê¤ê¡¢Ê¿¶Ñ¼÷Ì¿¤Ï80ºÐ¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿Æ¤¬·ò¹¯¤Ç¼«Î©¤·¤ÆÀ¸³è¤Ç¤¤ë´ü´Ö¤¬±ä¤Ó¤¿°ìÊý¤Ç¡¢²ð¸î¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë´ü´Ö¤âÄ¹´ü²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»Ò¤¬30Âå¡¢40Âå¤Îº¢¤Ë¿Æ¤ÎÏ·¸å¤¬Ë¬¤ì¡¢Èæ³ÓÅªÃ»´ü´Ö¤Î²ð¸î¤ÇºÑ¤à¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¸½Âå¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤¬50Âå¡¢60Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¿Æ¤Î²ð¸î¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¿Æ¤¬90ºÐ¡¢100ºÐ¤òÄ¶¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡¢10Ç¯¡¢20Ç¯¤È¤¤¤Ã¤¿Ä¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë²ð¸î¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢²ð¸î¤òÃ´¤¦»Ò¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸Àß·×¤Ë¿ÓÂç¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Þ¤¹¡£¼«¿È¤Î»Ò°é¤Æ¤È¿Æ¤Î²ð¸î¤òÆ±»þ¤Ë¹Ô¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ö¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥ÁÀ¤Âå¡×¤ÎÉéÃ´¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢»Ò¤¬¼«¿È¤ÎÏ·¸å¤ä·ò¹¯ÌäÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¤»Ï¤á¤ë»þ´ü¤Ë¿Æ¤Î²ð¸î¤¬½Å¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤âµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ë²ð¸î¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Î»þ´Ö¡¢·ÐºÑÎÏ¡¢Àº¿ÀÎÏ¤òÃø¤·¤¯¾ÃÌ×¤µ¤»¤Þ¤¹¡£»Ò¤¬¿Æ¤ÎÏ·¸å¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë°ú¤¼õ¤±¤ë¡Ö´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¿Æ¹§¹Ô¡×¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÄ¹´ü²½¤¹¤ë²ð¸î´ü´Ö¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤ÎÁ°¤Ë¡¢¤â¤Ï¤ä¼Â¸½ÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
»Ò¤Ë¡Ö¿Æ¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤ë¡×Í¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¼Ò²ñ¹½Â¤
¢·ÐºÑ¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¤ÈÉÔ°ÂÄê²½¤¹¤ë¸ÛÍÑ¡¦ÄÂ¶â
¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤Ï¡¢½ª¿È¸ÛÍÑÀ©ÅÙ¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¡¢Ç¯¸ù½øÎó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄÂ¶â¤â½çÄ´¤Ë¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»Ò¤¬¿Æ¤Ë»ÅÁ÷¤ê¤ò¤·¤¿¤ê¡¢·ÐºÑÅª¤Ë±ç½õ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤âÈæ³ÓÅªÍÆ°×¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï·ÐºÑ¹½Â¤¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤·¡¢¸ÛÍÑ¤äÄÂ¶â¤Ï°ÂÄêÀ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈóÀµµ¬¸ÛÍÑ¤ÎÁý²Ã¡¢À®²Ì¼çµÁ¤ÎÆ³Æþ¤Ê¤É¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃæÇ¯ÁØ¤Ç¤µ¤¨¤â°ÂÄê¤·¤¿¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êª²Á¤¬¾å¾º¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Ï¿¤ÓÇº¤ß¡¢Ã¯¤â¤¬¾Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·ÐºÑ¾õ¶·¤Î¤â¤È¤Ç¡¢»Ò¤¬¿Æ¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¶Ë¤á¤Æº¤Æñ¤Ç¤¹¡£½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÊú¤¨¡¢¶µ°éÈñ¡¢¤½¤·¤ÆÏ·¸å»ñ¶â¤Î½àÈ÷¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¿Æ¤ÎÀ¸³èÈñ¤ä²ð¸îÈñÍÑ¤òÉéÃ´¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»Ò¤ÎÀ¸³èÇËÃ¾¤ò¾·¤¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¿Æ¤ÎÌÌÅÝ¤Ï»Ò¤¬¸«¤ë¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤ÎÁ°Äó¤¬Êø²õ¤·¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢·ÐºÑÅª»Ù±ç¤ò´Þ¤à¡Ö´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¿Æ¹§¹Ô¡×¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¸½¼ÂÅª¤ÊÁªÂò»è¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
£²ÈÂ²·ÁÂÖ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤È³Ë²ÈÂ²²½¤Î¿Ê¹Ô
¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¤Ï¡¢»°À¤ÂåÆ±µï¤¬Èæ³ÓÅªÂ¿¤¯¡¢¿Æ¤Î²ð¸î¤Ï¡¢²Ç¤äÌ¼¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤ÆÃ´¤¦¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢·»Äï»ÐËå¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢²ð¸î¤òÊ¬Ã´¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¸½Âå¤Ï³Ë²ÈÂ²²½¤¬Ãø¤·¤¯¿Ê¹Ô¤·¡¢¿Æ¤È»Ò¤¬Î¥¤ì¤ÆÊë¤é¤¹¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£Ì¤º§²½¡¢ÈÕº§²½¡¢¾¯»Ò²½¤â¿Ê¤ß¡¢1¿Í¤Ã»Ò¤âÁý¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¿Æ¤Î²ð¸î¤ò1¿Í¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤´¤¯¾¯¿ô¤ÇÃ´¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤¬°ìÈÌÅª¤Ë¤Ê¤ê¡¢½÷À¤¬¼Ò²ñ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö²Ç¤¬²ð¸î¤ò¤¹¤ë¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦µìÍè¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÄÌÍÑ¤·¤Þ¤»¤ó¡£
²ÈÂ²¤Î·Á¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¡¢¸Ä¿Í¤ÎÀ¸¤Êý¤¬Âº½Å¤µ¤ì¤ë¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²ÈÂ²¤ÎÃæ¤ÎÆÃÄê¤Î¿Í´Ö¡¢²Ç¤äÌ¼¤Ë²ð¸î¤ÎÁ´ÀÕÇ¤¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤ë¡Ö´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¿Æ¹§¹Ô¡×¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢²ÈÂ²¤ÎÊø²õ¤ä¸Ä¿Í¤Îµ¾À·¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö²ÈÂ²¤Ø¤Î¹×¸¥¡×¤è¤ê¤â¡Ö¼«¸Ê¼Â¸½¡×
¤¸Ä¿Í¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤È¼«¸Ê¼Â¸½¤ÎÄÉµá
¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¤Ï¡¢¿Æ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬ºÇ½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤¬º¬¶¯¤¯¤¢¤ê¡¢¸Ä¿Í¤Î¼«¸Ê¼Â¸½¤è¤ê¤â²ÈÂ²¤ä¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¸½Âå¤Ï¸Ä¿Í¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¡¢¼«¸Ê¼Â¸½¤ÎÄÉµá¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¡¢¼ñÌ£¡¢¼«Í³¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¤Ê¤É¡¢¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¤¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤ë»þÂå¤Ç¤¹¡£
¿Æ¤¬Äê¤á¤¿¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ß¡¢¿Æ¤Î²ð¸î¤äÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤¬Âç¤¤¯À©Ìó¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬µ¿Ìä¤äÄñ¹³¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿Æ¤¬´î¤Ö¤«¤é¡×¡¢¡Ö¿ÆÉÔ¹§¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤À¤±¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤òÄü¤á¤¿¤ê¡¢¿Æ¤Î°Õ¸þ¤ËµÕ¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»Ò¼«¿È¤ÎÀº¿ÀÅª¤Ê¶ìÄË¤äÉÔËþ¤òÁýÂç¤µ¤»¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¿Æ¤Ø¤Î°¦¾ð¤¬Áþ¤·¤ß¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢¡Ö²ð¸î»¦¿Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Èá·à¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥±¡¼¥¹¤µ¤¨À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ð¸î¤Ï¤â¤Ï¤ä¡Ö¸Ä¿Í¤ÎÌäÂê¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¥¼Ò²ñ»ñ¸»¡¦¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÈ¯Ã£¤ÈÇ§¼±
¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¡¢¿Æ¤Î²ð¸î¤Ï²ÈÄíÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬¼çÎ®¤Ç¤¢¤ê¡¢²ð¸îÊÝ¸±À©ÅÙ¤Ê¤É¤Î¸øÅª¤Ê¼Ò²ñ»ñ¸»¤Ï½½Ê¬¤ËÀ°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
1972Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ47Ç¯¡Ë¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿ÍµÈº´ÏÂ»Ò¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ø×ò¹û¤Î¿Í¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¼«ÎÏ¤Ç²ð¸î¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤Î»ºÊª¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢²ð¸îÊÝ¸±À©ÅÙ¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÊË¬Ìä²ð¸î¡¢¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢»ÜÀßÆþµï¤Ê¤É¡Ë¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏ°èÊñ³ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¤ä¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿ÀìÌç²È¤¬ÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÂÎÀ©¤âÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ð¸î¤Ï¤â¤Ï¤ä¸Ä¿Í¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç»Ù¤¨¤ë¤Ù¤²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ò²ñ»ñ¸»¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤·¡¢ÀìÌç²È¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¸½Âå¤Î²ð¸î¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¿Æ¹§¹Ô¡×¥â¥Ç¥ë¤«¤éÃ¦µÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¡¢¶Ë¤á¤Æ¹çÍýÅª¤ÊÁªÂò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÊÅçÅÄ ÍµÌ¦ ¡§ ½¡¶µ³Ø¼Ô¡¢ºî²È¡Ë