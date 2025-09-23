不衛生よりも要注意! 「性器のトラブル」を招く意外な原因とは【医師解説】

陰部のトラブルは「清潔にしていないから起こる」と思われがちですが、実は洗いすぎが原因で炎症を招くケースも少なくありません。皮膚に存在する常在菌のバランスが崩れることで、かえって菌類が繁殖しやすくなるのです。今回は、陰部の病気と清潔習慣の関係について、蓮池先生に伺いました。

蓮池 林太郎（新宿駅前クリニック）

帝京大学医学部卒業。国立精神神経センター国府台病院（現・国立国際医療研究センター国府台病院）臨床研修、国際医療福祉大学三田病院勤務を経た2009年、東京都新宿区に「新宿駅前クリニック」を開院。2121年には法人化に伴い医療法人社団「SEC」理事長就任。「働く人を応援するクリニック」のコンセプトの元、皮膚科・内科・泌尿器科の各診療を提供している。

陰部の病気って、不衛生さによっても起こりますよね？

蓮池先生

菌類の繁殖を許してしまうという意味ですよね。半分は事実なのですが、その一方で、「陰部を洗いすぎることで炎症に至るケース」が少なくありません。炎症を起こした箇所は傷付いたり、肌のバリア機能が低下したりしますから、そのことによって菌類の異常な繁殖を許してしまう可能性があるということです。

「洗っても、洗わなくてもダメ」となると、どうすればいいのでしょうか？

蓮池先生

教科書的には「炎症を起こすほど強く洗うな」ということになるのでしょうが、加減が難しいですよね。そのため、泌尿器科や皮膚科でレクチャーしてもらうのがいいと思います。

やはり、我流での対処はリスクですか？

蓮池先生

そうですね。そもそも、ヒトの皮膚にはいろいろな菌やウイルスがいて、一定のコロニーを築いています。このコロニーには、「悪さをするよそ者が近づけない」効果もあるのです。ところが、必要以上に皮膚を洗ってしまうと、コロニーのバランスが崩れてしまいます。また、下着の蒸れや冬季の乾燥、持病なども、コロニーのバランスを傾けてしまう一因です。

こうした相談するとしたら、どういう症状のときに受診すればいいのでしょうか？

痛みやかゆみなどが伴っていたら、そのときは遠慮なくご相談ください。なお、男性の「亀頭包皮炎」や女性の「膣（ちつ）炎」は炎症なのですが、肌荒れと同じような感覚で放置している人がいらっしゃいます。ただ、放置しても「ダメだ」とは言えないところが難しいところです。

