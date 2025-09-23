【台風情報】ダブル台風は依然猛烈～強い勢力を維持…今後の進路と勢力を見る 台風18号は最大瞬間風速75メートル、19号は55メートル 気象庁発表
■台風第18号(ラガサ)
2025年09月23日06時45分発表
【写真を見る】【台風情報】ダブル台風は依然猛烈～強い勢力を維持…今後の進路と勢力を見る 台風18号は最大瞬間風速75メートル、19号は55メートル 気象庁発表
23日06時の実況
種別 台風
大きさ 大型
強さ 猛烈な
存在地域 南シナ海
中心位置 北緯19度40分 (19.7度)
東経118度55分 (118.9度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 915 hPa
中心付近の最大風速 55 m/s (105 kt)
最大瞬間風速 75 m/s (150 kt)
25m/s以上の暴風域 全域 220 km (120 NM)
15m/s以上の強風域 全域 650 km (350 NM)
23日18時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯20度35分 (20.6度)
東経116度50分 (116.8度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (11 kt)
中心気圧 925 hPa
中心付近の最大風速 50 m/s (100 kt)
最大瞬間風速 70 m/s (140 kt)
予報円の半径 45 km (25 NM)
暴風警戒域 全域 250 km (135 NM)
24日06時の予報
種別 台風
強さ 非常に強い
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯21度10分 (21.2度)
東経114度35分 (114.6度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (11 kt)
中心気圧 940 hPa
中心付近の最大風速 45 m/s (90 kt)
最大瞬間風速 65 m/s (130 kt)
予報円の半径 65 km (35 NM)
暴風警戒域 全域 210 km (115 NM)
25日03時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 華南
予報円の中心 北緯21度30分 (21.5度)
東経110度00分 (110.0度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 985 hPa
最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 100 km (55 NM)
暴風警戒域 全域 190 km (105 NM)
26日03時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 ベトナム
予報円の中心 北緯21度35分 (21.6度)
東経105度10分 (105.2度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (11 kt)
中心気圧 1000 hPa
予報円の半径 150 km (80 NM)
■台風第19号(ノグリー)
2025年09月23日07時05分発表
23日06時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ 強い
存在地域 日本の東
中心位置 北緯30度25分 (30.4度)
東経153度00分 (153.0度)
進行方向、速さ 東 ゆっくり
中心気圧 970 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速 55 m/s (105 kt)
25m/s以上の暴風域 全域 165 km (90 NM)
15m/s以上の強風域 東側 390 km (210 NM)
西側 330 km (180 NM)
24日06時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 日本のはるか東
予報円の中心 北緯30度55分 (30.9度)
東経154度10分 (154.2度)
進行方向、速さ 東北東 ゆっくり
中心気圧 975 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (70 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (100 kt)
予報円の半径 95 km (50 NM)
暴風警戒域 全域 240 km (130 NM)
25日03時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 日本のはるか東
予報円の中心 北緯32度35分 (32.6度)
東経156度20分 (156.3度)
進行方向、速さ 北東 15 km/h (7 kt)
中心気圧 975 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)
予報円の半径 185 km (100 NM)
暴風警戒域 北西側 370 km (200 NM)
南東側 330 km (180 NM)
26日03時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 日本の東
予報円の中心 北緯31度30分 (31.5度)
東経152度10分 (152.2度)
進行方向、速さ 西南西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 980 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
予報円の半径 300 km (160 NM)
暴風警戒域 全域 430 km (230 NM)
27日03時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 日本の東
予報円の中心 北緯31度40分 (31.7度)
東経151度55分 (151.9度)
進行方向、速さ ほとんど停滞
中心気圧 985 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 370 km (200 NM)
暴風警戒域 全域 480 km (260 NM)
28日03時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 日本のはるか東
予報円の中心 北緯34度55分 (34.9度)
東経157度40分 (157.7度)
進行方向、速さ 東北東 30 km/h (15 kt)
中心気圧 985 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 460 km (250 NM)
暴風警戒域 全域 570 km (310 NM)