＜専業主婦は楽？＞「俺は誕生日も深夜まで働いているんだぞ！」→ 娘の『まっすぐな言葉』にハッ
筆者の知人女性には7歳の娘がおり、家族3人で穏やかで幸せな日々を過ごしていました。
ところがある晩、夫が深夜に帰宅すると、仕事の疲れから彼女に当たり散らしてしまいます。
心ない言葉に傷ついた彼女でしたが、そのとき娘が思いがけない行動をとったのです。
今回は、そんな知人女性から直接聞いたエピソードをご紹介します。
良妻賢母な主婦の鑑
この出来事をきっかけに、夫は態度を改め、知人女性を軽んじるような言葉を口にしなくなったそうです。
確かに仕事で疲れていたのかもしれませんが、誰もがそれぞれの役割を担い、妻が専業主婦としてどれほど支えてくれていたのかを、夫自身も再認識したのでしょう。
そんな大切な気付きを与えてくれた娘に、思わず拍手を送りたくなりますね。
※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。
Illustrator：fumo
FTNコラムニスト：六条京子
ティネクトのエッセイコンテストで大賞を受賞したのをキッカケに、ライター活動開始。街コンや女子会に積極的に参加して、インタビュー対象を探す日々。Xでも「六条京子@Webライター（@akasinokata321）」として発信を行う。