¸þ°æ¹¯Æó½Ð±é¤Î¥¿¥¤¥É¥é¥Þ¡ØDating Game¡ÙºÇ½ªÏÃ¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡õÍ½¹ð±ÇÁü¸ø³«

Snow Man¤Î¸þ°æ¹¯Æó¤È¡¢¥¿¥¤¤Î¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¥Þー¥Á=¥Á¥å¥¿ー¥¦¥Ã¥È¡¦¥Ñ¥Ã¥¿¥é¥¬¥à¥Ý¥ó¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥¿¥¤¥É¥é¥Þ¡ØDating Game～¸ýÀâ¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¥Ü¥¹!?～¡Ù¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó9·î29Æü¤ËÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤ëEpisode12¡ÊºÇ½ªÏÃ¡Ë¤ÎÍ½¹ðÊÔ¡¢¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡¢¥¹¥Èー¥êー¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£Episode12¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
¥¸¥å¥ó¥¸¤ÏÌ´¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÃ´¤¦¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤Øµ¢¹ñ¤¹¤ë·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤¿¡£¤³¤¦¤·¤Æ¥Ò¥ë¤È¥¸¥å¥ó¥¸¤Î´Ö¤Ë¤Ï±óµ÷Î¥Îø°¦¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤âÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ìË»¤·¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤ë¥Ò¥ë¤È¥¸¥å¥ó¥¸¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥Ò¥ë¤Ï¥²ー¥à¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê¿·´ë²è¡Ö¥Üー¥Ê¥¹¥¹¥Æー¥¸¡×¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÂ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤Î¿·´ë²è¤ÎÀ®ÈÝ¤Ï¡¢¥Ò¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë°ìÂç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£¤·¤«¤â¥×¥ì¥¼¥ó¤ÎÉñÂæ¤ÏÆüËÜ¡£¥¸¥å¥ó¥¸¤Ë²ñ¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢°ì½ï¤Ë¥²ー¥à¡ÖYuka! Love Me Please¡×¤ÎºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¥Ò¥ë¤Î¶»¤Ï´üÂÔ¤Ç¹âÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö°ì½ï¤ËºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¡×¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¥Ò¥ë¤È¥¸¥å¥ó¥¸¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÌóÂ«¤òÁ°¤Ë¡¢¥¸¥å¥ó¥¸¤¬ÆÍÁ³»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥Ò¥ë¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¡£
¢£µã¤¤Ê¤¬¤é¸«Á÷¤ë¥Ò¥ë¤È¸«Á÷¤é¤ì¤ë¥¸¥å¥ó¥¸¤Î»Ñ¤â
²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ø½ÐÈ¯¤¹¤ë¥¸¥å¥ó¥¸¤ò¸«Á÷¤ë¥Ò¥ë¤È¥¸¥å¥ó¥¸¤Î»Ñ¤ä¡¢ÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¥¸¥å¥ó¥¸¤òÎå¤Þ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Î¥¤ìÎ¥¤ì¤Î»þ¤¬¤¤¤è¤¤¤èÍè¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢µã¤¤Ê¤¬¤é¸«Á÷¤ë¥Ò¥ë¤È¸«Á÷¤é¤ì¤ë¥¸¥å¥ó¥¸¤Î»Ñ¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ¥¸¥å¥ó¥¸¤ò¸«Á÷¤ê¤ËÍè¤¿¥Ù¥¤¤È¥Ñ¥Ã¥È¤ÎÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤ä¡¢¥²ー¥à¤òÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤¿¤á¤Î²ñµÄ¤ò¤¹¤ë¥Ò¥ë¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤Î»Ñ¤â¡£
¤½¤·¤Æ¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿ºÇ½ªÏÃ¤ÎÍ½¹ð¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¤¤òÎ¥¤ìÆüËÜ¤ÎËÜ¼Ò¤ËÌá¤Ã¤¿¥¸¥å¥ó¥¸¤È¡¢»þ´Ö¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ÏÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¥Ò¥ë¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¥¸¥å¥ó¥¸¤¬¡ÖËÍ¤¬¤¤¤Ê¤¤´Ö ÂÎ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¡×¤È¥Ò¥ë¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤ë»Ñ¤ä¡¢¥Ò¥ë¤¬¥¸¥å¥ó¥¸¤Î¹¥Êª¤Î¥àー¥Ô¥ó¤ò¸«¤»¤Ó¤é¤«¤¹¤È¶ì¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¥àー¥Ô¥ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤é ¿å¤ò°û¤à¤Î¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¤¤¤Ä¤Ç¤â¥Ò¥ë¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¡£
¡ÖÌóÂ«¤¹¤ë¡£°ì½ï¤ËYuka¤ò¸«Á÷¤í¤¦¡×¤ÈÌóÂ«¤¹¤ë¤Õ¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¤Ã¤È¤â¤¦¥¿¥¤¤Ë¤ÏÌá¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¥¸¥å¥ó¥¸¤Î¤«¤é¤Î¾×·âÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¡Ä¡£µã¤¤Ê¤¬¤é¥¸¥å¥ó¥¸¤òÊú¤¤·¤á¤ë¥Ò¥ë¡£Î¥¤ì¤Ð¤Ê¤ì¤Ë¤Ê¤ë¼ä¤·¤µ¤Çµã¤¤Ê¤¬¤é¥¸¥å¥ó¥¸¤ò¸«Á÷¤ë¥Ò¥ë¤È¡¢¸«Á÷¤é¤ì¤ë¥¸¥å¥ó¥¸¡£¥Ò¥ë¤È¥¸¥å¥ó¥¸¤ÎÌ¤Íè¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤³¤Ø¸þ¤«¤¦¤Î¤«¡£
¡ØDating Game～¸ýÀâ¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¥Ü¥¹!?～¡Ù¤Ï¡¢Lemino¤Ë¤ÆËè½µ·îÍË23»þ30Ê¬¤«¤éºÇ¿·ÏÃ¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¥º¥«¥Ã¥ÈÈÇ¤òÆüËÜÆÈÀêÇÛ¿®¡£Âè12ÏÃ¤Ï9·î29Æü¤ËÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¡ÚÆ°²è¡ÛEpisode12¡ÊºÇ½ªÏÃ¡Ë¤ÎÍ½¹ðÊÔ
https://youtu.be/_zT0FBOXczk
ÈÖÁÈ¾ðÊó
¡ØDating Game～¸ýÀâ¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¥Ü¥¹!?～¡Ù
09/29¡Ê·î¡Ë23:30～¡¡¢¨Episode12
Lemino¤Ë¤Æ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¥º¥«¥Ã¥ÈÈÇ¤òÆüËÜÆÈÀêÇÛ¿®
¢¨Âè1ÏÃÌµÎÁÇÛ¿®
¢¨ºÇ½ªÏÃÇÛ¿®¸å¡¢¥¿¥¤ÊüÁ÷ÈÇ¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®Í½Äê
½Ð±é¡§¥Þー¥Á¡á¥Á¥å¥¿ー¥¦¥Ã¥È¡¦¥Ñ¥Ã¥¿¥é¥¬¥à¥Ý¥ó¡¡¸þ°æ¹¯Æó¡ÊSnow Man¡ËÂ¾
(C)datinggame2025
