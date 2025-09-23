10月最初の週末は富士スピードウェイに集まれ！

日本各地でさまざまな自動車系イベントが開催されているが、なかでも自動車メーカーが主催する大型イベントとなれば、過去の名車なども集結するだけに、どこのブランドであっても大盛りあがり。

そんな自動車系イベントのなかでも、この秋大注目なのが、2025年10月4日（土）、5日（日）にマツダが富士スピードウェイで開催する「MAZDA FAN FESTA 2025 at FUJI SPEEDWAY」だ。

日本が世界に誇るハイスピードコースである富士スピードウェイを貸し切って行う同イベントは、会場内でさまざまな催し物が予定されている。

例えば、マツダがかつて販売していた名車や、普段見ることができない秘蔵のプロトモデル、ル・マン24時間レースで総合優勝を遂げた伝説のレーシングカー、787Bなど、さまざまな車両が展示されたエリアの開設や、親子で楽しめるものづくり体験ブースなどなど、丸1日楽しめるコンテンツが盛りだくさんだ。

そのほかにも、オーナーカーたちによる、富士スピードウェイ本コースを使った壮大なパレードランなども計画されているほか、限定グッズや限定トミカの販売、さらにはこの会場のみでオーダーを受け付けるロードスターの限定車も5台販売されるという。

先述の内容はごく一部で、ほかにも、「これでもか！」といったほどのコンテンツが山ほど用意されている2日間だ。既に申し込みが終わっているコンテンツも残念ながらあるが、当日の抽選でエントリーできるイベントもあるので、気になるコンテンツがある人はぜひ参加してみてほしい。詳細はページ下部のURLからも確認できる。

とにかく、マツダ一色な2日間。マツダファンはもちろん、マツダに思い入れがある人、クルマが好きな人なら誰でも楽しめこと間違いなしだ。

そしてこの「MAZDA FAN FESTA 2025 at FUJI SPEEDWAY」では、もうひとつのビッグコンテンツがある。

それが、2024年の第35回大会で、「世界一長く続いているワンメイクレース」としてギネス記録に認定された、「メディア対抗ロードスター4時間耐久レース」改め、給油なしの3時間耐久レースにリメイクされた「メディア対抗ロードスター耐久レース」の開催も見逃せない。

戦いの舞台を、36年の歴史ではじめて筑波サーキットから富士スピードウェイに移した、言わば記念レース的側面もあるのだ。

このレースには、我々WEB CARTOPとその姉妹媒体のCARトップの連合チーム、「CARトップ＆WEB CARTOP Racing」も、もちろん出走する。我々はなんと第1回大会から唯一の皆勤賞であるのが自慢だ。ただし、それだけ出てても最高位は2位で、未だに優勝経験がないのは内緒だ……（笑）。

さてさて。そんなイベント盛りだくさんな「MAZDA FAN FESTA 2025 at FUJI SPEEDWAY」の開催を記念して、今回WEB CARTOPでは、読者の方たちに向けて、5組10名様分の特別招待チケットプレゼント企画を実施することが決定！

このチケットは、2025年10月4日（土）、5日（日）のどちらかの日にちで使えるモノとなっている。ただし、駐車券は別途必要なのでご注意を。

この機会にぜひご応募いただき、「MAZDA FAN FESTA 2025 at FUJI SPEEDWAY」を楽しみつつ、是非、我々「CARトップ＆WEB CARTOP Racing」を応援していただけたら幸いだ。

チケット希望の方は、以下の応募フォームより必要事項を記入して、奮って応募してほしい。

「MAZDA FAN FESTA 2025 at FUJI SPEEDWAY」特別招待チケットプレゼント応募フォーム

MAZDA FAN FESTA 2025 at FUJI SPEEDWAYの詳細はこちら

※応募締切は9月30日（火）まで

※当選は商品の発送を持ってかえさせていただきます。

※収集した個人情報について、商品発送やサービス実施、およびアフターサービスのために利用いたします。

※上記以外の目的で個人データを第三者へ提供することは致しません。