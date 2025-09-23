マツダファンはもちろんクルマ好きも絶対楽しめる！ MAZDA FAN FESTA 2025 at FUJI SPEEDWAYの特別招待チケットプレゼントキャンペーンを実施
10月最初の週末は富士スピードウェイに集まれ！
日本各地でさまざまな自動車系イベントが開催されているが、なかでも自動車メーカーが主催する大型イベントとなれば、過去の名車なども集結するだけに、どこのブランドであっても大盛りあがり。
そんな自動車系イベントのなかでも、この秋大注目なのが、2025年10月4日（土）、5日（日）にマツダが富士スピードウェイで開催する「MAZDA FAN FESTA 2025 at FUJI SPEEDWAY」だ。
日本が世界に誇るハイスピードコースである富士スピードウェイを貸し切って行う同イベントは、会場内でさまざまな催し物が予定されている。
例えば、マツダがかつて販売していた名車や、普段見ることができない秘蔵のプロトモデル、ル・マン24時間レースで総合優勝を遂げた伝説のレーシングカー、787Bなど、さまざまな車両が展示されたエリアの開設や、親子で楽しめるものづくり体験ブースなどなど、丸1日楽しめるコンテンツが盛りだくさんだ。
そのほかにも、オーナーカーたちによる、富士スピードウェイ本コースを使った壮大なパレードランなども計画されているほか、限定グッズや限定トミカの販売、さらにはこの会場のみでオーダーを受け付けるロードスターの限定車も5台販売されるという。
先述の内容はごく一部で、ほかにも、「これでもか！」といったほどのコンテンツが山ほど用意されている2日間だ。既に申し込みが終わっているコンテンツも残念ながらあるが、当日の抽選でエントリーできるイベントもあるので、気になるコンテンツがある人はぜひ参加してみてほしい。詳細はページ下部のURLからも確認できる。
とにかく、マツダ一色な2日間。マツダファンはもちろん、マツダに思い入れがある人、クルマが好きな人なら誰でも楽しめこと間違いなしだ。
そしてこの「MAZDA FAN FESTA 2025 at FUJI SPEEDWAY」では、もうひとつのビッグコンテンツがある。
それが、2024年の第35回大会で、「世界一長く続いているワンメイクレース」としてギネス記録に認定された、「メディア対抗ロードスター4時間耐久レース」改め、給油なしの3時間耐久レースにリメイクされた「メディア対抗ロードスター耐久レース」の開催も見逃せない。
戦いの舞台を、36年の歴史ではじめて筑波サーキットから富士スピードウェイに移した、言わば記念レース的側面もあるのだ。
このレースには、我々WEB CARTOPとその姉妹媒体のCARトップの連合チーム、「CARトップ＆WEB CARTOP Racing」も、もちろん出走する。我々はなんと第1回大会から唯一の皆勤賞であるのが自慢だ。ただし、それだけ出てても最高位は2位で、未だに優勝経験がないのは内緒だ……（笑）。
さてさて。そんなイベント盛りだくさんな「MAZDA FAN FESTA 2025 at FUJI SPEEDWAY」の開催を記念して、今回WEB CARTOPでは、読者の方たちに向けて、5組10名様分の特別招待チケットプレゼント企画を実施することが決定！
このチケットは、2025年10月4日（土）、5日（日）のどちらかの日にちで使えるモノとなっている。ただし、駐車券は別途必要なのでご注意を。
この機会にぜひご応募いただき、「MAZDA FAN FESTA 2025 at FUJI SPEEDWAY」を楽しみつつ、是非、我々「CARトップ＆WEB CARTOP Racing」を応援していただけたら幸いだ。
チケット希望の方は、以下の応募フォームより必要事項を記入して、奮って応募してほしい。
「MAZDA FAN FESTA 2025 at FUJI SPEEDWAY」特別招待チケットプレゼント応募フォーム
MAZDA FAN FESTA 2025 at FUJI SPEEDWAYの詳細はこちら
※応募締切は9月30日（火）まで
※当選は商品の発送を持ってかえさせていただきます。
※収集した個人情報について、商品発送やサービス実施、およびアフターサービスのために利用いたします。
※上記以外の目的で個人データを第三者へ提供することは致しません。