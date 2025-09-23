元NMB48でモデルの上西怜（24）が22日までに、自身のインスタグラムを更新。撮影でのオフショット動画を投稿した。

胸元を大胆に露出したデザインの白ワンピース姿で、真っ白な砂浜に登場した。海を背に、すそが汚れないようにロングスカートを両手で持ち上げて笑顔で駆け寄り、撮影者がカメラ前で構えた手のひらの上に、アゴをヒョイっと乗せた。最後はドアップ笑顔で締めた。

ファンやフォロワーからも「5mアゴのせ走」「かわいい優勝」「可愛すぎてヨダレ出た」「可愛いの域を超えてる」「爽やか白ワンピ」「笑顔美しい」「破壊力ヤバイ」「理性ぶっ飛びそう」などのコメントが寄せられた。

また、別の投稿では「多分何億年かぶりの水族館 初めてショー見た！！ 可愛かった！楽しかった〜」とつづり、神戸須磨シーワールドを訪れた写真を公開した。黒を基調とした白のドット柄トップスにデニムコーデファッション。シャチやイルカ、ペンギン、ウミガメ、エイ、クラゲなど、さまざまな動物のショットも披露した。

上西は16年、姉の恵がいたNMB48に5期生として加入。17年10月に正規昇格した。今年4月の卒業後も、通販サイトDRW（ドロー）のランジェリーモデルに就任するなど、活躍の幅を広げている。