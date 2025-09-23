いよいよ来週放送！小泉八雲と妻・セツの物語を描く朝ドラ『ばけばけ』の最新の人物紹介図が公開

いよいよ来週9月29日（月）からスタートする新NHK朝ドラ『ばけばけ』の、新たな人物が加わった最新の人物紹介図が公開されました。

人物紹介図は、NHK朝ドラ『ばけばけ』の公式SNSで、「新たに出演が発表された方々が加わりました。放送開始まであと1週間！どうぞ楽しみにお待ちください。」とのコメントと共に公開されたもの。

9月20日までに発表された、第11弾出演者発表までが加わった相関図となっています。

出演者発表・第十弾では、郄石あかりさん演じるヒロイン・松野トキと松江で出会う人々を演じつ出演者が、出演者発表・第11弾では、松野トキと共に松江で暮らす人々を演じる出演者が発表されています。

「ばけばけ」ストーリー

連続テレビ小説（NHK朝ドラ）「ばけばけ」の主演は郄石あかり。松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン(小泉八雲)をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描きます。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。

※実在の人物である小泉セツ(１８６８―１９３２)をモデルとしますが、大胆に再構成し、登場人物名や団体名などは一部改称してフィクションとして描かれます。原作はありません。

ＮＨＫ連続テレビ小説（朝ドラ）「ばけばけ」