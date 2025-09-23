人気銘柄「冩樂」の酒蔵と「日本香堂」が共同開発した日本酒『暁霞-AKIGASUMI-』が発売

人気銘柄「冩樂」などで知られる福島・会津若松の「宮泉銘醸」と、香りの老舗「日本香堂」が初めて共同開発した、フレグランスのように香りが移ろう日本酒『暁霞-AKIGASUMI-』が発売されました。

『暁霞 - AKIGASUMI -』は、香りのプロフェッショナルと酒造りの匠がタッグを組み、香り豊かで複雑に調和のとれた味わいを追求し完成させた純米吟醸酒です。

春の夜明け、山にかかる霧や光が折り重なる幻想的な情景の「暁霞（あきがすみ）」のイメージを、透明感と複雑さ、重なり合う香りと余韻で表現しています。

日本酒には、グラスから立ちのぼる「立ち香」、口に含んだときに鼻へ抜ける「含み香」、そして飲んだ後に口中に広がる香りの余韻「戻り香」という三段階の香りの楽しみがあります。『暁霞- AKIGASUMI -』は、まるでフレグランスを聞くように（トップからミドル、そしてラストノートまで）その香りの移ろいを味わえる酒を目指して設計しつくられています。

3 種の酵母と 2 種の福島米の掛け合わせによる前代未聞の手法

通常は一種類の米と酵母から仕込む日本酒造りにおいて、『暁霞 - AKIGASUMI -』は、福島県産米 2 種と 3 種の酵母を組み合わせる独自の手法を採用。麹米には「福乃香」、掛米には「五百万石」を用い、五百万石によるキレのある淡麗な苦味と、福乃香がもたらす透明感のある旨味とやさしい甘みが口いっぱいに広がります。

さらに酵母には、F7-01、1801、煌酵母という発酵速度や特性の異なる 3 種を掛け合わせ、低温醸造で丁寧に調和させることで、香りと味わいの余韻を最大限に引き出しました。 カプロン酸由来のクリアな香りに、 メロンや青リンゴを思わせる爽やかなグリーンな香り、酢酸イソアミル系のバナナのような甘い香りが折り重なり、長く心地よい余韻を創出します。

香りや味わいは、最初の一口と次の一口で変化。時間や温度の移ろいによって複雑さを増しながらも、調和のとれた香りと味わいが愉しめます。

日本酒『暁霞-AKIGASUMI-』は、300 本限定で販売中です。オンラインショップからも購入できます。

日本酒『暁霞-AKIGASUMI-』火入れボトル（720ml）