ゴージャスな柴咲コウにエレガントな南沙良、出口夏希… 『釜山国際映画祭』で競演した豪華ドレス姿

南は大胆に胸元が開いたキャミドレ

９月17日に韓国・釜山で、アジア最大規模の映画祭「第30回釜山国際映画祭」が開幕した。

初日、オープニングセレモニーのレッドカーペットには柴咲コウ（44）が登場。柴崎は、細かなビーズを編み込んだ総レースのゴージャス感たっぷりなドレスで、エレガントな雰囲気を醸し出していた。

「柴咲は、同映画祭の『OPEN CINEMA』部門に選出された映画『兄を持ち運べるサイズに』（11月28日公開予定）に主演しています。作家の村井理子氏が実際に体験した数日間のノンフィクションエッセイ『兄の終い』（CEメディアハウス）が原作の作品で、物語は、絶縁状態にあった実の兄の訃報から始まり、柴崎は、そんな兄に幼い頃から振り回されてきた妹・理子を演じています」（映画雑誌ライター）

柴咲がレッドカーペットに登場すると、会場は割れんばかりの歓声と拍手に包まれた。セレモニー終了直後、感想を聞かれた柴咲は、

「私にとっては初めての釜山国際映画祭への参加でした。レッドカーペットも歩かせていただいて、すごく華やかで活気もあって、たくさんのお客様に見つめられてちょっと恥ずかしかったです（笑）」（『クランクイン！』９月18日配信記事より）

と、照れくさそうに答えていたが、トップ女優のオーラに会場は圧倒されていた。それに対し、初々しい姿を見せてくれたのは、『VISION』部門に正式出品された映画『万事快調〈オール・グリーンズ〉』（’26年１月16日公開予定）に主演した南沙良（23）と出口夏希（23）だ。

南は、大胆に胸元が開いたキャミソールドレス。出口は、両肩やスラリと伸びた脚を披露したベアトップのミニドレスで、初々しくもエレガントな雰囲気を演出。

「『万事快調』は、『第28回松本清張賞』を受賞した作家・波木銅氏の同名青春小説が原作で、南はラッパーを夢見る朴秀美（ぼく・ひでみ）を。出口は、社交的でスクールカーストの上位に属しながらも鬱屈した日々を送る映画好きの谷口美流紅（やぐち・みるく）を演じています」（前出・映画ライター）

レッドカーペットを歩き始めた当初は、かなり緊張した面持ちの２人だったが、大きな歓声に包まれると、手を振って笑みを浮かべる余裕も見せていた。

彼女たちが主演した映画の日本での公開が待ち遠しい。