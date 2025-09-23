サッカー専門誌フランス・フットボールが選定するバロンドール（世界最優秀選手）の表彰式が22日にパリで行われ、女子はスペイン代表MFアイタナ・ボンマティ（27）が初めて3年連続で受賞した。男子で2009年から4年連続で受賞したメッシ（アルゼンチン、バルセロナ）に次ぎ、1983年から3年続けて選ばれたプラティニ（フランス、ユベントス）に並ぶ快挙となった。

ボンマティは今夏の欧州選手権で準優勝ながら、大会MVPに選ばれる活躍。バルセロナ（スペイン）ではリーグとカップ戦の2冠に加え、女子欧州チャンピオンズリーグでは準優勝だった。

男子はフランス代表FWウスマヌ・デンベレ（28）が初受賞した。昨季パリ・サンジェルマン（フランス）で公式戦35得点15アシストを記録してクラブの悲願だった欧州チャンピオンズリーグ（CL）初優勝に加え、フランス1部、フランス杯との3冠を支えた。

【24〜25年バロンドール受賞者】

＜バロンドール＞デンベレ（フランス、パリSG）

＜女子バロンドール＞ボンマティ（スペイン、バルセロナ）

＜クライフ賞＝最優秀監督＞ルイスエンリケ（スペイン、パリSG）

＜女子クライフ賞＞ウィーグマン（オランダ、イングランド代表）

＜ヤシン賞＝最優秀GK＞ドンナルンマ（フランス、パリSG→マンチェスターC）

＜女子ヤシン賞＞ハンプトン（イングランド、チェルシー）

＜コパ賞＝U―21最優秀選手＞ヤマル（スペイン、バルセロナ）

＜女子コパ賞＞ロペス（スペイン、バルセロナ）

＜ゲルト・ミュラー賞＝最優秀FW＞ギョケレシュ（スウェーデン、スポルティング→アーセナル）

＜女子ゲルト・ミュラー賞＞パヨル（ポーランド、バルセロナ）

＜ソクラテス賞＝社会貢献＞ザナ財団（パリSGのルイスエンリケ監督が設立して病気の子供を支援）

＜男子最優秀チーム＞パリSG（フランス）

＜女子最優秀チーム＞アーセナル（イングランド）