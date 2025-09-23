阿部寛、今年7月に亡くなった父に思い 世界で活躍する車を造るエンジニアだった
俳優の阿部寛（61）が、23日に放送するテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演する。
【全身ショット】スタイルの良さもそっくり！阿部寛＆北村匠海
8年ぶりの登場となる阿部。ドラマや映画、CMなど、幅広く活躍する阿部だが、「とにかく走る」「メイクに3時間以上かかる」役など肉体的に大変なことも多いという。しかし「自分の体を使って表現したい」という欲が今の原動力だと話す。
大学在学中にモデルデビューしたことがきっかけで芸能界へと進んだが、大学は理工学部卒の理系。阿部の父はダンプカーを造るエンジニアで、父にしかできない技術で、世界で活躍する車を造っていたという。父は転落事故で大けがをしてからリハビリを兼ねた散歩を日課にしており、時折一緒に散歩したことは良い思い出だったと語る。そんな父は今年7月に98歳で他界。家族みんなが病院に駆けつけ話をしているなか、静かに息を引き取ったという。
【全身ショット】スタイルの良さもそっくり！阿部寛＆北村匠海
8年ぶりの登場となる阿部。ドラマや映画、CMなど、幅広く活躍する阿部だが、「とにかく走る」「メイクに3時間以上かかる」役など肉体的に大変なことも多いという。しかし「自分の体を使って表現したい」という欲が今の原動力だと話す。
大学在学中にモデルデビューしたことがきっかけで芸能界へと進んだが、大学は理工学部卒の理系。阿部の父はダンプカーを造るエンジニアで、父にしかできない技術で、世界で活躍する車を造っていたという。父は転落事故で大けがをしてからリハビリを兼ねた散歩を日課にしており、時折一緒に散歩したことは良い思い出だったと語る。そんな父は今年7月に98歳で他界。家族みんなが病院に駆けつけ話をしているなか、静かに息を引き取ったという。