9月22日までに、タレントの安めぐみがアメーバオフィシャルブログを更新。ロケ先で見た海と夕日に癒された様子や、10歳の長女・詩歌（うた）ちゃんと1歳の次女・萌歌（もか）ちゃん姉妹との日常を写真と共に紹介し、ファンから反響を呼んでいる。

【写真】美しい海と夕陽をバックにしたソロSHOTも公開

19日に更新したブログにて、安は、「先日は、 ロケで綺麗な海と夕日を見られて心癒されました」と切り出すと、ロケで訪れた海と柔らかな夕日を背に、優しく微笑む自撮りショットを公開。

さらに、「最近の姉妹」として、「背中抱っこ？の座り方でニコニコな次女でした」と次女が姉の背中に抱きつくように座っている微笑ましい姉妹ショットも掲載し、家族とのあたたかな時間を伝えた。

この投稿に対して、ファンからは、「写真とても上手い」「海の写真きれい」「めぐみさん綺麗」「美人」「姉妹チャン可愛い」「仲良し姉妹で可愛い」などの声が寄せられている。

お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博と安は、2011年12月に結婚。2015年3月17日に第1子長女、2024年1月23日に第2子となる次女が誕生した。