¡¡Íî¸ì²È¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¡Ê73¡Ë¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£21Æü¤ËÊÄËë¤·¤¿Î¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¤Ç³èÌö¤·¤¿Áª¼ê¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÄáÉÓ¤Ï¡ÖºòÆü¤Îº£Æü¤ÇÎÙ¤Ë¶ÍÀ¸Áª¼ê¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¶ÍÀ¸¾Í½¨¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¤È¤Î¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¶ÍÀ¸¤È¤¤¤¨¤Ð21Æü¤ÎÂç²ñºÇ½ªÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃË»Ò400¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼·è¾¡¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡È¥ê¥ì¡¼»ø¡É¡£38ÉÃ35¤Î6°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê3Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î¥á¥À¥ë¤òÆ¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ãÁö¤Ï´¶Æ°¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡ÄáÉÓ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¤Æü¤À¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖºòÆü¤Îº£Æü¤Ç¶ÍÀ¸Áª¼ê¤È¤´°ì½ï¤Ê¤ó¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤´±ï¤ÎÉÔ»×µÄ¤È´ò¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡ÖÀ¨¤¤¡ª¤ªÍ§Ã£¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÖÃÆ¤±¤ëÍÍ¤Ê¾Ð´é¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é¤Îµ®½Å¤Ê¤ª¼Ì¿¿¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê»ö¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡©ÄáÉÓ¤µ¤ó¤Î¤ª¿ÍÊÁ¤ÎÎÉ¤µ¤ËÌ¥¤«¤ì¤¿¶öÁ³¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡ÖÎ®ÀÐ¡¡ÄáÉÓ¤µ¤ó¡×¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦´Ø·¸¡©¡×¤È¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£