学歴を偽ったと指摘されている静岡県伊東市の田久保真紀市長（５５）の市議会解散に伴い、２２日開かれた市議選（１０月１９日投開票）の立候補予定者説明会には、定数２０を大きく上回る３６陣営が訪れた。

内訳は不信任を議決した前市議は１８人（不出馬の１人を除く）、新人も１８人だった。田久保氏に近い新人も複数参加していたとみられる。

市選挙管理委員会は今回の説明会には定数の２倍を超える４５席を用意。市役所の会場には、開始の１時間前から、立候補予定陣営の関係者が集まった。

説明会の冒頭、菊間徹夫・市選挙管理委員会委員長が「全国的にも注目される選挙。法律を守って公正な選挙にしてほしい」とあいさつした。

参加した新人の１人は「田久保市長のせいで市政が混乱している。このままでは市民が分断してしまう」と話した。

全会一致で市長への不信任を議決した前市議の１人は、「選挙はいつも厳しいが、今回は絶対に負けられないという気持ちが強い」と決意をみなぎらせた。別の前市議は「思ったより新人の参加が多かった。気合入れて行かないとならない」と話した。

３０日と１０月１日には、説明会で配布した提出書類の事前審査が行われる。

田久保市長は１０月１９日投開票の日程で行われる選挙で新たに選ばれた市議会において、不信任決議案が過半数により再可決されると失職する。不信任決議には、議員の３分の２以上の出席が必要なため、７人以上の市議が欠席すれば、田久保市長は失職を回避できる。

不信任を議決した前市議１９人のうち、１人は不出馬で、立候補する前市議は１８人。受け付けを行った新人も１８人で、このうち、３人は当選した場合、田久保市長への不信任決議に賛成することを表明している。