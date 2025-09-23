Soieの新フレグランスシリーズ！手元を美しく保つハンドセラム＆ソープ

日々酷使される手を優雅にケアするSoieの新しいフレグランスシリーズが登場しました！シルクのような輝きと滑らかさを手に入れるためのハンドセラムとハンドソープが新たに5種類の香りで展開され、全国の実店舗でも購入可能になります。上質な香りとテクスチャーで、手元から美しさを引き出す新しいケアが始まります。

5つの香りで手元を彩るSoieのフレグランス



Soieの新しいフレグランスシリーズは、ラグジュアリーフローラル、エレガントタイム、カラードロップス、シュプリームティー、サクラの5種類の香りをラインナップ。

どの香りもその場を特別にするような上品でリッチな印象です。

これらのフレグランスはただ香りを楽しむだけでなく、手肌をしっとりとケアします。

Luxury Floral

例えば「ラグジュアリーフローラル」はベルガモットやジャスミンのフローラルシトラスが、優しいリラックス感をもたらし、心地よいひとときを演出。

香りの調和が手元に美しさを与えてくれます。

上質な香りが広がるハンドセラム＆ソープ



Enlight Hand Serum

Moist Fragrance Hand Soap

Soieのハンドセラムとハンドソープは、どちらも上質な香りと潤いを提供。軽やかなテクスチャーでベタつきもなく、フレグランスがふわっと広がります。

まるで贅沢なフレグランスのように、日常の手洗い時間が特別なひとときに。

ハンドセラムは、すっと肌に馴染み、シルクのような潤いと滑らかさを手に入れることができます。

Supreme Tea

特に「シュプリームティー」は、和と洋の茶の香りが融合した、洗練された香りを楽しめるので、リラックスしながら手肌をケアできます。どの香りも手元から優雅さを引き立てます。

手肌を美しく、香りで魅了するSoieの世界を体験しよう



Soieのフレグランスは、手元から美しさを引き出すために欠かせないアイテムです。上質な香りと潤いで、手肌のケアを楽しみながら、シルクのようななめらかな触感を実感してください。

新たなフレグランスシリーズをぜひ手に取って、毎日のケアに取り入れてみてくださいね。♡特別な時間をお届けするSoieの世界、あなたも体験してみませんか？