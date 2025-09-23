“異色の経歴”空峰凛「グラビアン魂」に初登場 「リアルなエロさ」を武器に魅了
グラビアアイドルの空峰凛（27）が、22日に発売された『週刊SPA!』9月30日号の人気企画「グラビアン魂」に初登場した。「彼女には他のグラドルにはない“リアルなエロさ”がある」という、その個性を前面に押し出す撮影が行われた。
【写真】大胆なポージングでシャワーを浴びる空峰凛
1997年に埼玉県で生まれた空峰は、身長161センチ、B91・W63・H91のプロポーションを誇る。化粧品開発や製薬会社勤務という異色の経歴を経て、現在はフリーで活動中。撮影会を中心に精力的に活動し、グラビアファンからの注目を集めている。
誌面では、大胆なポージングと自然体の色気を融合させたカットを披露。初登場ながらも確かな存在感を見せつけた。現在は5枚目となるDVD『空峰凛をお貸しします。』が発売中。
同号には、表紙を飾った白濱美兎や「推し撮」に登場した音羽美奈も掲載。
