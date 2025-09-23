仙台市民が選んだ「住みたい自治体」ランキング！ 2位「太白区」、1位は不動の人気エリア【2025年調査】
リクルートは、仙台市に居住する20〜49歳の男女508人を対象に、「SUUMO住みたい街ランキング2025 東北版/仙台市版」をWebアンケート形式で実施し、その結果を発表しました。
本記事では、仙台市民が選んだ「住みたい自治体」ランキングをご紹介します。
学生から社会人、シニア層まで多様なライフスタイルに対応できる点で、幅広い支持を集めました。
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：仙台市太白区／528点仙台市太白区は、長町や富沢エリアを中心に、自然と住宅地が調和した住みやすい地域です。教育施設や医療機関、買い物環境も整っており、子育て世代にとっても安心の暮らしが実現できます。
1位：仙台市青葉区／923点仙台市青葉区は、仙台駅や広瀬通、一番町といった主要都市機能を有する、商業・教育・医療の集積地です。東北大学や宮城県庁、仙台市役所が位置し、文化や行政の中枢エリアとしての重要性も担っています。
