浜崎あゆみ、エイベックス会長との“めちゃくちゃ珍しい”ショット公開「あゆちゃんとってもいい笑顔」
歌手の浜崎あゆみさんは9月20日、自身のInstagramを更新。エイベックスの代表取締役会長である松浦勝人さんとの“珍しい”ショットを公開しました。
【写真】円陣を組む浜崎あゆみ＆松浦勝人氏
「色んなカタチの積み木を慎重に高く高く積み上げた矢先に大暴れして破壊してしまうのを『何回やんだよ！』ってほど繰り返しながらも辿り着かせて頂けたこの唯一の場所で、これまでも現在もこれからもずっとavexでずっとJ-POPでずっとちょっと問題児で、この人達と生きて行こうと改めて強く誓った、そんな日でした」と振り返りました。
コメントでは「最高の後半戦スタートに相応しい安定のお二人」「いや本当にavexのJ-POPって音楽業界の素晴らしい文化遺産だと思う！」「あゆちゃんとってもいい笑顔 マサさんが作ってくれた居場所をあゆは大事に大事に守って来たんだよね」「松浦さんはあゆちゃんを笑顔にできる方だと思うからこれからも見守ってほしいです」「あゆ綺麗になりすぎです」「髪の毛クルンなってるのかわいぃ〜」「とても珍しい写真」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「安定のお二人」浜崎さんは「アジアツアー後半戦スタートin大阪の初日はマサが本番前の気合い入れの円陣から参加(これは本当にめちゃくちゃ珍しいことです！笑)」とつづり、3枚の写真を投稿。松浦さんとのツーショットや、手をつないで円陣を組む様子などが見られます。
「And YOU」10日には「And YOU. #anation2025」とつづり、松浦さんとポーズを取ったツーショットを公開していた浜崎さん。リラックスした表情から、2人の信頼関係がうかがえます。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
