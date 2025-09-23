今田美桜さんがヒロインを務める連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。子どもたちの人気者・アンパンマンを生み出したやなせたかしさんと、妻・暢さんの夫婦をモデルとした物語です。＜柳井のぶ＞を今田さん、＜柳井嵩＞を北村匠海さんが演じています。脚本担当の中園ミホさんは、『花子とアン』に続き、２作目の朝ドラとなりました。のぶは軍国教育に携わる当事者として描かれ、苦悩。戦後復興が進み、空気が軽やかになるなかでも、戦争が残したものが描かれ続けました。第127回では、八木が戦時中、勲章を受けたときの話と今に至る苦悩を蘭子に吐露。戦争を真正面から描いた『あんぱん』を書き終えた、中園さんの心境は――。（取材・文：婦人公論.jp編集部）

なんとか無事に終えて

最終回となる130回の脚本を書き終えたときには、ほっとしました。なんとか無事に終えたなという気持ちです。お産した人が「１人目よりも２人目が大変」だとよく言いますが、それは経験上、辛さがわかっているからですよね。だから、私も今回の執筆はかなり覚悟していたんです。『花子とアン』の時は、一週間の中で、金曜日くらいにやることがなくなって、土曜日の回は絞り出すように書いていたことが何週かありました。『花子とアン』の時は週６日放送だったのが、『あんぱん』は週５日放送になっていたので、今回はそういう意味では恐れていたほどではなかったものの、やっぱり大変ではありました。

＜教師となったのぶは、子どもたちに軍国主義を教える当事者となるも葛藤する。戦後、世の中の価値観が逆転したことで、さらにのぶの苦悩は深まった。戦争中に「愛国の鑑」と呼ばれたのぶは、朝ドラヒロインとしては異例の人物像だ＞

『花子とアン』を描いたときに、戦争にまつわるいろいろな資料を読んで、「戦争は国が勝手に起こして、国民はそれに巻き込まれた」という描き方をするのは違うと思ったんです。でも、多くの視聴者の一日の始まりである朝ドラですから、ヒロインと戦争との関わりを描いたとしたら「花子にも戦争責任がある」としたら「視聴者のみなさんは毎日ドラマを見てくださるかしら」と不安がありました。悩んだ後に、花子と戦争の関わりにも触れたのですが、実は、もう少し踏み込んで描けたのではないか、と心残りも感じていたんです。

今回の『あんぱん』はやなせたかしさん夫妻をモデルに描く作品。やなせさんは絵本の『チリンのすず』や『アンパンマン』に「正義は簡単に信じてはいけない」「復讐は必ず連鎖していくもの」というメッセージを強く込めています。今回『あんぱん』を描くために作品を読み直して、改めてやなせさんは、一生をかけて詩や絵本や漫画で戦争への思いを描いたんだと感じました。だから『あんぱん』は企画の段階から「今回はしっかりと戦争を描く」と挑みましたが、引き留めるスタッフもいました。それでも、脚本家がぶれてはいけないと、「やなせたかしを描くということは戦争を書くということ」と覚悟を決めて、描き進めました。

ほとんどが軍国少女

暢さんについては資料がなく、残っているエピソードが５つくらいしかわからなかったので、想像を膨らませてオリジナルで描きました。

『あんぱん』を書くための準備として、大正生まれの女性の手記や著名な方の資料などを読み込んだら、きちんとした教育を受けたほとんどの女性が軍国少女でした。反戦の人もわずかにいたかもしれませんが、当時はそれを口に出すことも、書き残すこともできませんでした。



私の母は昭和８年生まれで、母も軍国少女でした。脚本家の橋田寿賀子先生やデザイナーの桂由美さん、作家の田辺聖子さんの日記を読んでも、みんな軍国主義一色に染まっていました。純粋な人ほど染まりやすいと思うんですよね。そんな人たちが、終戦を迎えて、これまでの自分の思想や活動を全部墨で塗りつぶすような体験をするんです。そういう人生って、どういうものなんだろうと思いをはせましたが、調べれば調べるほどその事実を正直に描かなければならないと思いました。

たとえば、蘭子の婚約者の豪が死んだときに、のぶは「立派やと言うちゃりなさい」と言います。今の感覚だとありえないですよね。書いている私もすごく苦しかったですから、のぶを演じる今田美桜さんが「大丈夫かな…」と心配になりました。妹の好きな人であり、自分も子どものころから知っていたお兄ちゃんのような人が亡くなった時に、こんなことを言うって、あそこだけ見ると、のぶはヒールですから。でも、あの時代はそういう人が大変でしたし、脚本がぶれてはいけないと思い、貫きました。今田さんは健気によ演じてくれて、本当に頑張ってくれたと思います。

ゆで卵エピソードが生まれたのは

＜物語のスタートは昭和２年。幼いのぶたちの穏やかな日常が、徐々に軍国主義に染まっていく。成長して教師になったのぶは、軍国教育の当事者にならざるをえなかった。第11〜12週では、2週間に渡り、出征した嵩を中心に物語が進む。アンパンマン誕生につながる重要なエピソードが、戦争中の飢えを描いたシーンだ。康太は空腹に耐えられず老婆の家に押し入り、「食べ物を出せ」と銃を突きつけた。嵩と神野が止めると、老婆は家の奥から籠に盛った生卵を持ってくる。康太たちがそのまま食べようとすると、老婆はその場で卵を茹で、嵩たちに分け与えてくれたのだ＞



空腹の人を救うというアンパンマンの正義を伝えるには、空腹がどんなにつらいか、空腹が人を変えてしまうこともあるということを描く必要がありました。その時に、子どものころにラジオで聞いたニュースを思い出したんです。あるおばあちゃんの家におなかをすかせた泥棒が入ったら、おばあちゃんが「おなか空いているんだろう」とゆで卵を出してあげた。泥棒はそれを泣きながら食べて自首したというもので、それを戦場のシーンにしました。

ト書きには、「かぶりつく」としか書いていないので、極限に空腹の人がどうやってゆで卵を食べるのか、そこは現場に任せていました。映像を見たら、殻ごと食べるというシーンになっていて驚きました。俳優たちが自分の肉体を使って見事に演じてくださったのです。俳優のみなさんは絶食して撮影に臨んでくださったと聞きましたし、演出家をはじめスタッフも頑張ってくれて素晴らしい映像になり、本当に頭が下がりました。

戦後の苦悩までも

戦後のシーンで印象に残っている一つが、のぶと嵩がそれぞれ、高知新報の面接を受けるシーンです。津田健次郎さん演じる東海林が面接官で、のぶと嵩が逆転する正義の話をすると、４Ｋの画面で観るとはっきりわかるんですが、目を潤ませるんです。その津田さんの演技を見て、「東海林自身が逆転する正義を経験したからこそ、すごく強くシンパシーを感じて２人を見守っていくんだな」と思い、そこから東海林のキャラクターが広がっていきました。

＜戦後パートになって、世の中の空気が明るくなってからも戦争が残したものは繰り返し描かれてきた。康太は戦地で食べたゆで卵が忘れられず、食堂を開く。岩男の死の経緯をのぶに話せなかった嵩。豪を忘れられずにいた蘭子は戦争の記憶を取材するジャーナリストになる。第127回では、八木が蘭子に戦争で人を殺した苦悩を告白した＞

私が今でも同級生たちと親交があるのですが、「今まで親から戦争の話を聞いたことはなかったけれど、『あんぱん』を見て、戦争の話を初めて聞いた」という友達がたくさんいました。親たちが戦争体験に関してはいかに口を閉ざしてきたかを痛切に感じたんです。子どもには明るくて楽しい未来の話をしてきて、戦争の話は閉じ込めてきたのだろうと思うと、それだけ心に刺さっているトゲが深いんだと思いました。

私たちは、戦争の話を聞ける最後の世代。今のうちに、「おじいちゃん、戦争に行ったときにどうだったの？」「おばあちゃん戦争の時にどうしていたの？」と聞いてほしいですし、『あんぱん』が戦争の話をするきかっけになったら本当にありがたいなと思っています。

『あんぱん』を描き終えた今、「本当にこの作品を書かせていただきありがとうございます」という気持ちをやなせさんにお伝えしたいです。やなせさんは出征されて、壮絶な体験をされています。やなせさんの体験、そして詩や絵本などの作品があったから、戦争のことをここまで描くことができました。やなせさんが『あんぱん』を書かせてくださったと思っています。