福岡県に雷注意報 昼過ぎから夜のはじめごろまで急な強い雨や落雷に気をつけて（9月23日午前7時11分福岡管区気象台発表）

2025年9月23日 8時9分

福岡管区気象台は23日午前7時11分、福岡県に雷注意報を発表した。同県では、同日昼過ぎから夜のはじめごろまで急な強い雨や落雷に注意を呼びかけた。

西日本新聞