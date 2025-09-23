大久保清は昭和46年3月2日に府中刑務所を出所、同5日に「商売に使う車だから」と父親に金を出してもらい、マツダのロータリー・クーペを新車で購入（約64万円）した。5月14日に逮捕されるまで、1日平均170キロを走破し、朝から女性に声をかけた。その数約150人（捜査本部で詳細に裏付けが取れたのは127人）。誘いに応じた30名の女性のうち、合意のあるなしにかかわらず、十数名の女性を暴行。その中で、激しく抵抗した、あるいは警察へ届け出る可能性があると判断した8人を殺害、遺体を遺棄した。

群馬県警が作成した事件報告書の序文で、吉田六郎本部長（当時）は、こう述べている。

もみくちゃにされながら連行される大久保

〈事件は誘拐容疑としての被疑者を逮捕したことから、本格的な捜査が始まり、被害者と思われる女性を発見するための家出人公開手配から、被疑者・被害者双方の足取りを中心とした強力な捜査活動を展開したが、自動車を利用した被疑者のガールハントの足取りが容易につかめないことから、捜査の重点はいきおい被疑者の自供にすべてゆだねるほかなく、その自供に基づいて被害者の遺体を発見し、裏付けをとるという、いわゆる死体なき殺人事件であった〉（『連続殺人鬼 大久保清の犯罪』筑波昭著）

吉田本部長はこの8年後、このシリーズ第1回で紹介した「三菱銀行人質立てこもり事件」で、大阪府警本部長として捜査を指揮。犯人・梅川昭美の射殺を決断している。

「日本犯罪史上、まれにみる凶悪事件」として知られる大久保清事件。巧妙な手口や犯行態様など、後に広く知られることになった事件の詳細を導き出したのは取調室で繰り広げられた大久保と取調官の攻防だった――。 （全2回の第2回）

のらりくらり

昭和46年5月9日、藤岡市内のA子さん（21）が行方不明になった事件で、13日の夜に藤岡警察署に連行された大久保清は当初、A子さんを暴行するために車に誘って一緒にドライブしたことまでは認めたが、

〈その後連れ込み旅館に入ろうとしたところで逃げられたと供述し、（A子さんの）処置については頑として自供しなかった。そこで、（A子さんの）所在不明時の状況、誘拐現場における近接時の目撃状況等を疎明資料として、翌5月14日午前2時15分、通常逮捕した〉（警察庁の教養資料より）

連載第1回で紹介した、昭和42年の婦女暴行事件で大久保を取り調べた刑事が、興味深いエピソードを明かしている。

〈大久保清の取り調べに当った高崎署の巡査部長は、当時、すでに一種の“予感”を持っていたという。

「婦女暴行の前科二犯でしたからね。それに、立件したのは一件だけだったが、被害者はほかにも数人いたんです。そこで、検察庁に身柄といっしょに書類を送るとき、“再犯の恐れあり。なるべく重い刑にすべきだ”と意見書を付けたんですよ。（略）ヒゲは毎朝そり、髪にポマードをつけ、ベレー帽にオープンシャツ、ピカピカのクツといったいでたち」（『週刊新潮』昭和46年6月12日号）

また、別の事件で大久保を取り調べたことのある刑事は、こう語っている。

〈「法律の本も読んで勉強していたようだし、英語やフランス語の自習書を買い、ことば使いの中に、外国語の単語や妙なアクセントをまじえた。中学、高校の英語教師、短大の外国語講師などに化けるのがうまかった（略）」〉（『朝日新聞』昭和46年5月22日付夕刊）

府中刑務所を出所した大久保は、別居中の妻から離婚を迫られていた。しかも、その裏工作に兄がかかわっていると思って自暴自棄になり、ガールハントにいそしむようになる。ロシアの民族衣装の一種であるルパシカの上衣を着てベレー帽を被り、いかにも芸術家といった雰囲気で白いスポーツカーから女性に声をかける。

「私は画家（あるいは美術教師）だが、モデルになって欲しい」

「先輩と二人でアトリエをやっているが、前にもあなたを見かけた。一目見て僕のイメージにぴったりだと思ったのですが、それ以上にあなたのことが好きになってしまったのです」

車の後部座席にはカンバスと絵具という、小道具を置くことも忘れていない。取り調べで大久保は、「女は10人に声をかければ6人はひっかかる」と嘯いた。

逮捕歴があるということは、怒鳴ったり怒ったりする取調官のほかに、必ず優しい取調官がいて、供述を取りにかかるなど、警察の「手の内」を知っている。実際、大久保は調べに対して、のらりくらりと供述した。A子さんを暴行目的で車に連れ込んだと話したと思えば、

「これまで言ったことは嘘です。実は人に頼まれて、若い娘を誘拐して売り飛ばしました。刑務所で知り合った人間の紹介で、神戸の暴力団員です」

「A子さんを殺して利根川の河川敷に埋めた」

捜査員が裏付けに飛び回り、どうも違うのではないかという心証を得ると、とたんに供述を変える。利根川の件では現場に案内するというので、同行させたが、供述内容と現場の状況が一致せず、もちろん遺体も出てこない。

大久保本人は、自分のやったことをわかっている。すべてが判明すれば間違いなく死刑だ。そうならないためには、何とか嘘を重ねるしかない――そういう考えもあったと思われるがもう一つ、大久保が心に秘めた思いがあった。第1回で紹介した、大久保が最初に婦女暴行で逮捕された事件（執行猶予付き有罪判決）である。

大久保VS群馬県警捜査一課

〈列車に乗るはずの女が自分に同行して、公園のベンチで夜の九時までも楽しく語らっているのだから、これはもうやらせるという暗黙の了解が成立したことである。だから自分としては行動を起こしたのである。なのに女はいざというときになっていやがった。だからおれは少し手荒にせざるをえなかった。これは明らかに相手側の約束違反である〉（前掲書）

こんな「自己正当化の論理」がまかり通るわけはないのだが、大久保は警察、検察、そして裁判所に対して主張した。

「俺の言い分は、全部無視しやがって……」

この時に抱いた、捜査機関への恨みを決して忘れていなかったのでる。

大久保の調べが進まない中、5月21日になって事件は大きく動くことになる。榛名町の山林から、3月31日に行方不明となっていた女子高生B子さん（17）の遺体が発見された。発見者は県立公園管理人。大久保が逮捕され、大々的に報道される中で、気になったことがあった。

大久保が逮捕される6日前。現場となった山林に白いクーペがとまり、スコップを手にした男と女がいた。二人が立ち去ったあとで見に行くと、直径1メートルほどの土盛りがあった。大久保の逮捕から1週間、どうしてもあの土盛りが気になり、近所の人と掘り返しに出かけ、遺体を発見した。のちの捜査で、大久保は遺棄場所が気になり、女性を伴って、土をかけ直しにでかけたところを目撃されたのだった。一緒にいた女性は、遺体があることは知らなかったが、一緒に行ったことを証言した。

一方で、群馬県警防犯少年課は、大久保が府中刑務所を出所した3月2日から逮捕される5月14日まで、県内で家出人届が出ている女性のうち、15〜16歳から22〜23歳で大久保の狙いそうな女性に絞って照会し、22日に7人の行方不明者の公開捜査に踏み切った（うち1人は生存確認）。

大久保清VS群馬県警捜査第一課――未曽有の事件に、群馬県警は総力を挙げて挑む。

捜査本部は報道対策、検死解剖、鑑識、所在不明者追跡など計20の班に分けられた。それぞれ警部が班長につき、8人いる警視が状況をまとめる。特に人員が割かれたのは「捜査」。2人の警視のもと、8班が大久保の足取りや交友関係、裏どり捜査に当たった。11名から40名の班員で構成する中で、警部以下、計4人で編成されたのが「取り調べ担当」である。班長は捜査第一課強行班の黒沢治雄警部（当時）。

〈群馬県警捜査一課の敏腕、鬼刑事の異名があり、吉田六郎同県警本部長も記者団に「うちの切札だから、この人の夜回りだけは遠慮してほしい」と訴え続けるほど〉（『朝日新聞』昭和46年5月7日夕刊）

黒沢警部は逮捕2日目から、大久保の調べに当たっていた。

「俺は人間じゃない。爬虫類だ。俺の殺人は肉親、社会、警察に対する挑戦だ」

「仮出所して更生するために帰宅したが、妻子と一緒に生活する望みが絶たれ、将来に希望を持つことができなくなった。（過去の事件で）俺の言い分を取り上げなかった警察、検察、裁判所が憎かった」

鬼刑事と言われる黒沢警部だが、大久保の言い分を聞くことに終始した。やがて、大久保は少しずつ、心の内を明かすようになっていったという。そして逮捕から14日後の5月26日、「取調官に俺の心情を理解してもらった」と、ついにA子さんの殺害、遺体遺棄を認める供述を始める。そして27日早朝、供述通り、妙義山のふもとにある桑畑から遺体を発見した。

しかし、捜査本部が沸き立つことはなかった。B子さんと6人の行方不明者はどうなるのか……。

窓から妙義山が

黒沢警部と、同じく大久保の取り調べを担当した落合貞夫巡査部長（同）はかつて、「週刊新潮」のインタビューに応じている。落合氏は、こう語っている。

〈「大久保は感情の起伏が激しかった。机を叩いたり、茶碗を投げてみたり、カッとなって虚勢を張るかと思うと、“俺はもうお終いなんだ”と泣きを入れてくる。最後は“勝手にすればいいじゃないか”というのが奴の口癖でしたね」〉（2005年6月9日号）

大久保はその後の調べで、他の殺人をほのめかしたり、黙秘したり、雑談だけに応じるなど、事件の核心についてはなかなか口を割らなかった。それでもB子さんについては殺害を認めるが、それで一気にほかの行方不明者も……とはならなかった。まさに一進一退の攻防だった。

このころ、新聞・テレビは事件を「第二の小平義雄事件」と騒ぎ始めた。このシリーズで紹介したが（2025年8月11日配信）、終戦を挟む昭和20年から21年にかけて「安いコメを買えるところを知っている」などと甘言を用いて10人の女性を暴行・殺害した事件である。世間は捜査の行方に注目するが、大久保はまたもや供述を二転三転させる。全国的な注目を集めた事件だけに、途中で大久保の供述が途絶えると、内部から「取調官を変えた方がいい」という意見が出て新聞やテレビも騒ぎ出すようになった。

しかし、黒沢警部には秘策があった。7月18日、大久保の身柄は前橋署から松井田署に移された。

〈「留置場の窓から被害者が埋められた妙義山が見えるわけです。朝と晩にはお寺の鐘が聞こえる。心境が変わったのか、ばたばたと証言するようになった。高崎の工業団地の造成地とか、想像もつかないようなところへ埋めたと話すのですが、掘ると次々に遺体が出てきたのです」（黒沢氏）〉（同）

「できるだけ深く掘り、50年くらいは見つからないように、あいだに石を並べて埋めた」

「殺したときに身につけていた靴とか金属のあるものは、金属探知機で発見されると思ったので、遺体とは別の場所に埋めた」

全面自供と事件解決へいたる過程を、警察庁資料はこうつづる。

〈取調官相互の一糸乱れぬチームワークにより、完全犯罪を自負していた被疑者を全面自供に追い込み、順次8人の女性死体を発掘して遺族に引き渡し、捜査期間100日間、捜査延人員21500人に及ぶ犯罪史上類のない冷酷無残な大量殺人事件は終結した〉

大久保は昭和48年2月22日に死刑判決、控訴はせず確定した。同51年1月22日、東京拘置所で死刑が執行された。

デイリー新潮編集部