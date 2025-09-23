昭和に起こった重大事件を取り上げる中で、落とすわけにはいかない重要事件がある。昭和46年5月14日、群馬県警察に検挙された大久保清（当時36）は、8人の女性を誘拐・乱暴の上、殺害。その遺体を遺棄した。これだけでも重大凶悪な大事件であるが、警察側にも困難な捜査が要求された。

〈この事件は、従来の殺人事件のように殺人現場からスタートするのではなく、女性誘拐の被疑者が警察に身柄拘束され、その自供によって殺人事件が判明し、被疑者の供述する場所から死体を捜し出して被害者を確認するという変則的な捜査に終始した特異事件であった〉（警察庁の教養資料より）

大久保は逮捕後、自供を拒み、時には虚偽を申告し、「完全犯罪」を自負するような言動も見せていた。その頑なな態度の裏には何があったのか。そして、稀代の殺人鬼を完全自供に追い込んだ取調官の執念とは何だったのか――。 （全2回の第1回）

【写真を見る】大久保と最後まで対峙した群馬県警の名刑事…日本を震撼させた衝撃事件の全貌

当初は家出人と思われたが……

昭和46年5月10日午前1時30分――群馬県警藤岡署に一本の電話が入った。

逮捕当時の大久保

「妹のA子が9日の午後6時ごろに出掛けたまま戻らない。市内で女の子が被害にあった事故はなかったでしょうか？」

当直員は、該当するような交通事故はないと伝えた。

「では、市内の飲食店街や神社などを探してもらえないでしょうか……」

同居している21歳の妹を心配した、会社社長の兄（36）からの申告だった。A子さんは社長の妻に、こう語っていたという。

「中学で美術の先生をしている人に『あなたは僕のイメージにぴったりの方です。ぜひ、僕のモデルになってくれませんか』と言われた。その打ち合わせのために出掛けてくる」（＊実際に出掛けたのは午後5時半ごろだった）

同署では直ちに管内の派出所勤務員に手配を行うと共に、パトカーで警らを行い、青少年が集まりそうな場所を重点的に回ったが、A子さんの発見にはいたらなかった。

〈同日午前7時頃、藤岡署において家出人手配簿を受理した〉（前出・警察庁資料）

警察は「家出に過ぎないのでは」とみていたが、A子さんの家族は事件や事故に巻き込まれたのではないかと強く訴えた。警察の態度に不信を抱いた会社社長は、自らA子さんの行方を追う。

〈5月10日午前10時15分頃、（社長）から「妹が家を出るときに乗っていた自転車を発見し、見張りをしていたところ、不審な男が近づいてきたが、私の姿を見るなり反転して逃げて行ってしまった。男は群55？（注・ひらがな部分は泥がかかって読み取れなかった）285のクリーム色のマツダ車に乗っている」との通報が寄せられた〉（同）

実はA子さんの行方不明を知り、社長の会社の従業員はじめ、友人知人が参集し、36人が18台の車に分乗し「私設捜索隊」を結成、A子さんの行方を独自に追っていた。車にはトランシーンバーを積み込み、写真屋がA子さんの顔写真を焼き増し。全員がそれを手に、榛名湖畔や主要河川へ車を走らせた。

社長は10日午前6時半ごろ、市内の金融機関の自転車置き場にA子さんが使用している自転車を発見。自ら張り込みを始めた。その3時間後……。

〈軍手をした男が白い車で乗りつけ、自転車に触った。声をかけたところ、男は慌てて車で逃げた〉（『朝日新聞』昭和46年5月20日付）

この時、男が軍手で自転車についた指紋をふき取っているように社長には見えたという。



藤岡警察署が目撃されたナンバーを県警本部交通指導課に照会したところ、同じ番号の車は5台あり、うちマツダ車は1台のみ。クリーム色ではなく白のロータリー・クーペと推定された。一方、会社社長は独自にマツダの販売店に車を走らせ、ナンバーからロータリー・クーペと当たりをつける。そして購入者を問いただした。県警と社長、両者が把握した車の持ち主は――高崎在住の、大久保清だった。

大久保は婦女暴行致傷・恐喝等で前科4犯、犯歴6回で、このうち婦女暴行致傷で2回服役。この年の3月2日に府中刑務所を出所したばかりだった。藤岡警察署がただちに大久保の身辺捜査に取り掛かるころ、会社社長もマツダ販売店から割り出した大久保の自宅へ直行。本人は留守だったが、近所への聞き込みから、婦女暴行の前科があることを知る。

「ボクちゃん」と呼ばれて

大久保清は昭和10年1月、高崎市で生まれた。8人きょうだい（うち男女2人は出生後すぐに死亡）の三男で、幼少期から逮捕されるまで、母親は「ボクちゃん」と呼んでいた。幼少期の大久保は、可愛らしい顔立ちが評判だった。というのも、祖母がロシア人との間に産んだのが大久保の母親で、その息子である本人も青みを帯びた瞳に、色白で目鼻立ちがくっきりとしていた。

〈母親は幼いころから目のぱっちりした清をでき愛、近所の人は「大久保のボクさん」といっていた。ことばづかいもていねいで毎朝「おはようございます」と近くの人にあいさつを交わしながら小学校に通ったという。しかし学校を一歩離れれば、他人の家のマキを盗んだり便所のくみとり口のフタを開けて他人の家に侵入したこともあった。また六年生のときにはすでに女の子にいたずらして騒がれ、近所の人たちは「清さんには近づかないよう」と注意しあうなど、性格の二重性が芽ばえていたとみる人もいる〉（『朝日新聞』昭和46年5月27日付夕刊）

父親は女癖が悪く、妻以外の女性に子供を産ませていたという。定時制商業高校を中退した大久保は、電気関係の仕事に就きたいと上京、都内の電気店に住み込みで働くようになったが、近所の銭湯で女湯を2回、覗いたことが発覚し、解雇された。

テレビ技術者を目指し、神田の電気学校へ通うと言って実家から送金させた金で娼家通いを繰り返す。やがてなじみの娼婦とトラブルを起こし、群馬に戻ってラジオの修理販売業を始める一方で、群馬大学の購買部で買った学帽を被り「法政大学の学生」と偽ってガールハントを繰り返していた。商売はうまくいっておらず、稼ぎがないので娼婦を相手にできない。自然と、一般女性へと目が向いたのだった。

しかし、ここでトラブルが頻発するようになる。

〈昭和三十年十一月二十一日、前橋地方裁判所刑事第一部（略）判決抜粋

被告人は昭和三十年七月十一日午後六時三十分頃、伊勢崎市（略）Z子（当十七年）に対し道を尋ね、同女が知らない旨答えるや、同女の身辺に付きまとって種々の雑談を仕掛け（略）同女の唇や乳房に接吻したところ、同女が峻拒（注・きっぱりと断ること）する態度を示さないので情交を求めたところ、拒絶された為、強いて同女を（略）〉（『週刊新潮』昭和46年6月12日号）

婦女暴行未遂で検挙されたが、初犯だったこともあり懲役1年6月、執行猶予3年の判決となった。しかし、この判決からわずか1か月後の昭和30年12月26日、大久保は再び婦女暴行事件を起こす。

〈定時制高校生（十七）に対し、大学生であるかの如く装って自己の操縦する軽自動二輪車の荷掛けに乗せ、（略）松林内に連れ込み、地上に並んで腰を降し、互に雑談中、午後二時五十分頃、突然同女の……〉（同）

これも未遂だったが、前回の裁判から1か月ということもあり、懲役2年の実刑判決を受ける。昭和34年12月15日、松本刑務所を出所。保護観察処分中の昭和35年4月16日、前橋市内に住む女性大生Y子さん（20）に暴行をはたらく。学生運動の活動家を装い、自宅に連れ込んで暴行しようとしたものの未遂に終わる。この事件は示談が成立したので、立件されていない。大久保は昭和37年5月5日に結婚するが、捜査報告書によると、

〈結婚後も妻だけにあき足りない異常性欲から、新婚当初から当時計画していた詩集自費出版の仕事にかこつけ、毎晩のように外出して女性を誘っており、そのころ大久保宅には、大久保と結婚を誓ったという女性やその保護者の訪問が再三あり、妻がこれをとがめると、首を絞めつけるなどの乱暴を繰り返していた〉（『連続殺人鬼 大久保清の犯罪』筑波昭著より）

そして昭和42年6月30日、大久保に言い渡された婦女暴行致傷事件の判決――。

〈かねて顔見知りの短大生（当二〇年）の姿を認め、“送ってあげる”と誘って（略）矢庭に同女に抱きつき、同女が坐っていた同車助手席の背もたれを倒して同女をその場に押し倒し、その身体の上に乗りかかってズロースを脱がせ、同女の反抗を抑圧して強いて同女を……〉（前出『週刊新潮』より）

犯行日は昭和42年2月24日だった。被害者と面識があったことから大久保はすぐに逮捕され、捜査の過程で前年12月23日に高崎市内の女子高生にも婦女暴行をはたらいていた事実が発覚、この2件と執行猶予中の別件と合わせて懲役4年6月となり、府中刑務所に服役していたのだった。

大久保の身柄確保

時計の針をA子さん失踪時に戻す――。

藤岡警察署にA子さんが行方不明になったと通報のあった昭和46年5月10日、署員は直ちに大久保の自宅に向かったが、同日午前9時ごろに車で自宅を出てからの所在がつかめない。大久保は妻と別居中だったので、渋川市内にある妻が身を寄せている家にも捜査員を派遣したが、行方は分からなかった。大久保の“犯歴”を念頭に、A子さんの所在確認捜査にも人員が割かれた。

〈同僚、知友人等について聞き込みを行うとともに、藤岡市周辺の空き家、神社、仏閣、モーテル、旅館等について捜索を実施し被害者の発見に努めたが、足取りはまったくつかめなかった〉（前出・警察庁資料）

前掲書による群馬県警の報告書では、10日藤岡市内の金融機関の自転車置き場で会社社長に目撃された大久保は、30分後の午前10時すぎには前橋市内に姿を現し、19歳と20歳の女性に声をかけ、午後2時には高崎市へ。そこで一度、自宅へ電話をかけて父親と会話している。その後、21歳の女性に声をかけて榛名町に移動。17〜19歳の3人に声をかけ、安中市に移動して16歳と23歳の女性に声をかける。午後6時に前橋市で23歳女性を誘ったのち、かねてデートの約束をしていた21歳女性と妙義山へドライブした。午後11時ごろ、私設捜索隊の車に発見され、停止を求められたが振り切る。大久保は刑事だと思い、自宅へは戻らず、榛名山中で車中泊した。

翌11日も昼前からガールハントに繰り出し、16歳から22歳の5人に声をかけている。午後は約束していた女性と落ち合い、モーテルへ行き、この日も榛名山中で車中泊。12日は午前7時ころから桐生市でガールハントを繰り返し、午後に知り合った女性（18歳）と車中で関係し、彼女を送っていく途中の午後5時40分ごろ、太田市内で中学生をはねて10日間のけがを負わせている。太田警察署員の事情聴取を受けるが、大久保の手配は全県まで行き届いていなかったのか、事故の調べだけで解放される。大久保はもちろん、後に分かった警察にとっても、信じられない出来事だった。

〈5月13日午後6時30分ごろ、民間捜索隊の者から「前橋市内で大久保清を発見し、追跡中である」旨の110番通報があり、直ちに緊急配備を実施し前橋市内で発見捕捉した〉（前出・警察庁資料）

これが「昭和最大の凶悪事件」の幕開けであることは、まだ誰にも分からなかった。

デイリー新潮編集部