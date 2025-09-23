今回は、夫が妻に家を追い出された瞬間を、隣人に見られたエピソードを紹介します。

「主婦のくせに、掃除ぐらいちゃんとしろ！」と怒鳴ったら…

「俺の転勤を機に妻と地方に引っ越しました。妻は引っ越しを機に専業主婦になったんですが、家事が雑でイラつくことが多いです。『主婦でヒマなのに、もっとちゃんと家事をしてほしい』と思っていましたね。

そして引っ越しからしばらくたち、結婚記念日に妻と某有名レストランで外食することになりました。でも、妻は掃除が終わらずなかなか外出できなくて、イラつきましたね。しかも、掃除したというもののたいしてキレイになっておらず……。『主婦のくせに、掃除ぐらいちゃんとしろ！』と、つい怒鳴ってしまったんです。

すると妻は俺を家から追い出し、鍵をかけられてしまいました。で、その瞬間を隣人の女性に見られ、『うわ最悪、最悪……』と思いました」（体験者：20代男性・会社員／回答時期：2025年1月）

▽ この男性の妻は普段穏やかで、めったに怒ることはなかったそうですが、我慢の限界を迎えたのかもしれませんね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。