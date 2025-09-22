白内障との違いをご存知ですか? 「緑内障」の症状と見え方の特徴を医師に聞く

白内障は目のレンズが白く濁る病気としてイメージしやすい一方で、緑内障は症状が見えにくく、理解しにくい病気です。その特徴は視野の欠けで、片目の欠けをもう片目が補ってしまうため、気づかないまま進行することも少なくありません。今回は、緑内障の症状や発見の難しさについて、塩野先生に伺いました。

監修医師：

塩野 陽（シオノアイクリニック）

聖マリアンナ医科大学卒業。その後、聖マリアンナ医科大学病院眼科入局、東京大学先端科学技術研究センター国内留学、聖マリアンナ医科大学眼科助教を経験する。2019年、東京都足立区に「シオノアイクリニック」を開院。大学病院で積んだ専門性の高い臨床を地域医療にいかしている。医学博士。日本眼科学会専門医。日本糖尿病眼学会、日本眼科手術学会、日本網膜硝子体学会の各会員。

編集部

緑内障は、白内障と比べてイメージがつきにくいです。

塩野先生

たしかに、白内障は目のレンズが「白っぽく濁る病気」なので比較的わかりやすいですよね。対する緑内障の「緑」が何を意味するのかには諸説あって、今ひとつハッキリしていません。一般に「目が緑色になる」ことではないのですが、先天緑内障のお子さんは「目が緑色に見える」こともあるようです。

編集部

なるほど。緑内障の具体的な症状について教えてください。

塩野先生

主に「視野の欠け」です。眼圧によって視神経にダメージが与えられ、視野の欠損が起きると考えられています。なお、眼圧が異常かどうかは問わず、正常眼圧の人でも発症するため、「眼圧を下げる目薬」が治療の第一選択肢となっています。

編集部

「視野の欠け」と言われても、イマイチ想像がつきません。

塩野先生

視野の欠けというと、周囲からだんだん視界が狭まってくるようなイメージがあると思うのですが、実際は少し違います。どの部分の視神経がダメージを受けているかによって違ってくるため、中央部だったり特定の箇所だけが欠けたりと、具体的な症状は様々です。また、いずれ完全な失明に至るケースもあります。

編集部

緑内障は両目同時に進行するのでしょうか？

塩野先生

片目の場合も両目の場合もあります。いずれにしても、「片目では見えない箇所が、もう片目で見えてしまう」と、発見が難しくなります。また、緑内障は“完治できない病気”なので、早期に発見して進行を食い止めることが大切です。視野の欠損が出てから治療をしても、一生その状態が続いてしまいます。

※この記事はメディカルドックにて【「見えの不具合を年のせいにしないで」視野が欠けてからでは遅すぎる緑内障との向き合い方】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。