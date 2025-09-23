シーズン残り６試合で繰り広げられる若鯉たちのアピール合戦。その主役に広島・林晃汰内野手が“立候補”だ。荷物整理のためマツダスタジアムに姿を見せた大砲候補は、「状態は良い感じ。それを１軍でも出していくだけだと思います」と決意を口にした。

チームは２０日・巨人戦（東京ド）に敗れ、２年連続のＢクラスが確定。試合後、新井監督が「今まで以上に若い選手にチャンスが来る」と話していたように、２２日には秋山、菊池、坂倉ら６人が抹消。２３日から複数の若手が１軍に合流し、出場機会が与えられることが予想される。

今季３度目の昇格見込みとなった林は、７月２０、２１日・ヤクルト戦（神宮）で自身初の２試合連続本塁打をマーク。７年目での覚醒を予感させたが、打率・１８２と堅実さを欠き、８月４日に降格となった。

それでも２軍では逆方向を意識した打撃を磨き、ここまで打率・２８４、８本塁打、３２打点と安定した成績。２１日のウエスタン・中日戦（由宇）でも２安打１打点と状態の良さを示し、「１年間を通して（打撃フォームを）しっかり固められた」と手応えを語る。

アピール機会を求める若鯉にとっては、喉から手が出るほど欲しかった１軍での打席。「残り試合も少ない。とにかく存在感を出せるようにしたい」と林。チーム状況は関係ない。約１カ月半ぶりの晴れ舞台でもう一度、輝きを放つ。

◇林 晃汰（はやし・こうた）２０００年１１月１６日生まれ、２４歳。和歌山県出身。１８１センチ、９８キロ。右投げ左打ち。内野手。智弁和歌山高から１８年度ドラフトで広島から３位指名。２０年１０月９日のヤクルト戦でプロ初安打。２１年には１０２試合に出場し、１０本塁打をマークした。高校通算４９本を記録した長打力が魅力、広角にも打てるバッティングが武器のスラッガー。