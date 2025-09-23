インスタ人気1位は？ 日向坂46フォロワー数ランキングTOP5
9月17日に15thシングル「お願いバッハ！」を発売した日向坂46。音楽活動と並行して、メンバーが日々の出来事やオフショットを伝えるSNSもファンの楽しみの1つで、インスタグラムは人気の指標として注目を集めている。そこで今回は2025年9月22日時点のデータをもとにフォロワー数TOP5を紹介する。
【写真】日向坂46フォロワー数ランキング 第5位〜第1位
投稿数が少なくてもフォロワー多数
現在、日向坂46には29人のメンバーが在籍しており、3月に加入した五期生でインスタグラムを開設しているメンバーはまだいない。今回のランキングは、二期生から四期生の19人のうち、アカウントを開設している12人を対象にしている。
■第5位：上村ひなの（13.2万人）
5位に入ったのは三期生の上村ひなの（21歳）。昨年4月12日に20歳を迎え、その後の4月18日にアカウントを開設した。フォロワー数は13.2万人を記録している。
上村といえば、ことし1月から始めたブログの毎日更新が話題で、7月31日には200日連続更新を達成。その後も更新を続けており、根気強さは群を抜いている。インスタグラムでも着実に投稿を重ねており、地道な努力がファンの支持につながっている。
■第5位：高橋未来虹（13.2万人）
上村と同数の第5位は、三期生の中で最初にインスタを始めた高橋未来虹（21歳）。2023年12月8日にアカウントを開設し、現在は13.2万人のフォロワーを抱えている。
4月からはラジオ番組『日向坂46のほっとひといき！』（Tokyo FM／毎週金曜11時30分）の新パーソナリティを務めているが、番組内ではスタッフから、インスタグラムの写真が「映えていない」と指摘される一幕も。高橋は少々“ご立腹”の様子だったが、その後は、森本茉莉とのグアム旅行での写真など、“映え”を意識した投稿も行なっており、今後の投稿も見逃せない。
※高橋の高は正式には「はしごだか」。
■第3位：河田陽菜（19.4万人）
第3位は二期生の河田陽菜（24歳）で、フォロワー数は19.4万人。2023年11月9日にアカウントを開設している。
投稿数は決して多くなく、高橋と同じくパーソナリティを務める『日向坂46のほっとひといき！』で、本人も「すべての投稿が、1スクロールで見える」と冗談交じりに話すほど。投稿数が少ないため、なかなかフォロワーが増えないとも明かしていたが、それでも第3位はさすがだ。最新シングル「お願いバッハ！」の活動をもっての卒業を発表しており、2nd写真集の発売も決まったこともあり、卒業までの間にもっと投稿をしてくれるかもしれない。
トップは最新シングルのセンター
■第2位：松田好花（25.8万人）
第2位にランクインしたのは二期生の松田好花（26歳）。2023年3月21日にアカウントを開設し、フォロワー数は25.8万人を突破している。
昨年5月にカメラを購入した松田は「#このかめら」のタグを付け、メンバーのオフショットや自然体の表情をたびたび公開。メンバー同士だからこそ撮れるリラックスした姿の数々は貴重だ。直近では「お願いバッハ！」のMV撮影時の写真を多数アップし、舞台裏の雰囲気を伝えていた。
■第1位：金村美玖（30.5万人）
トップは二期生の金村美玖（23歳）。2022年9月10日、20歳の誕生日にアカウントを開設し、現在は30.5万人のフォロワーを獲得している。
「お願いバッハ！」では小坂菜緒とダブルセンターを務め、グループをけん引する存在感を示している金村。ことし3月、日本大学芸術学部写真学科を卒業した経験を生かし、「#みくふぉと」として、自身だけではなく、メンバーのオフショットを数多く公開している。確かな腕前で切り取られたオフショットはファンにとって貴重だ。昨年は写真展「みとめる」を開催するなど、フォトグラファーとしての才能も高く評価されている。
