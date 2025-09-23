猛暑の秋、静岡の穴場避暑地「オクシズ」が最高だ　里山に囲まれた一棟貸し宿で過ごす極上の休日

9月後半も猛暑が続く2025年の秋。こんな時だからこそ、都心の暑さや喧騒を忘れ、緑豊かな避暑地で過ごしてみてはいかがだろう。静岡市の山間部に広がる「オクシズ」（奥静岡）は、中心市街地より5℃〜10℃ほど気温が低く、車で1時間足らずで手つかずの森や清流に出合える穴場スポット。そんなエリアに絶景と地の恵を生かした料理が堪能できる、1日1組限定の一棟貸し宿があると聞きつけ、早速おじゃましてきた。

涼を感じる静岡の秘境「オクシズ」とは？

静岡の奥を意味する「オクシズ」は、静岡市の中北部に位置する。武田信玄の隠し湯として武士達が傷を癒したことで知られる開湯1700年の「梅ヶ島温泉郷」や、南アルプスの水が流れ込む「井川湖」、ダイナミックな「安倍の大滝」などがあり、静岡の隠れた魅力がぎゅっと詰まった地域だ。

新東名高速の開通後、県外からの訪問者も少しずつ増加している。

里山の隠れ家宿、1日1組限定の『B&Bイタダキ』

今回、伺った1日1組限定の宿『B&Bイタダキ』（夕朝食付2名税込 5万7330円〜）はそんなオクシズの葵区に位置する。このエリアにはまだあまり知られていない、オクシズの魅力を発信しようと意気込む若手オーナーの宿が徐々に増えているそうだ。細い山道を上った先にぽつりと現れる一軒家は、何とも言えない独特の存在感である。

緑に囲まれた一軒家

実はこの場所、2024年3月に開業したばかりの宿だ。世界各地を旅したオーナー兼シェフの鈴木龍士郎（すずき・りゅうしろう）さん（38）が、「自然に囲まれた静かな時間を過ごしたい」という思いで、妻の薫子さんとともに築38年の民家を改修し、立ち上げた。天井高は4メートルほど。広々とした和モダンなリビングは、掘りごたつもあり、木のぬくもりが心地いい。

元の建築の梁をそのまま生かした客室

窓を開けてデッキに出ると、雄大な里山の景色を間近に望むことができる。秋には紅葉、春は山桜も鑑賞できる、絶好のロケーションだ。椅子に腰かけ、耳を澄ませば小鳥や鈴虫のさえずりも聞こえ、澄み切った空気に身も心も癒される。

開放感あふれる景色を堪能できるデッキ

満天の星を眺める！ 清沢霊泉を使用した露天風呂

最大の魅力は、山から湧く「清沢の霊水」を使用した、緑に包まれた露天風呂だ。五感を研ぎ澄ませ、森の景色を独り占めしつつ楽しむ湯浴みは、ここでしか味わえない特別な体験。清沢霊泉の澄んだ湯は、保温効果や肌をなめらかに整える成分を含んでいるそうだ。不思議と日々の疲れもほどけていく。

夜は満点の星を望む露天風呂

200枚以上のレコード、ユニークな工夫が宿の随所に

露天風呂に入る前にぜひチェックしてほしいのが、ソファ前のテーブルだ。よく見ると、扉が付いており、開くと多彩なハーブが姿を現す。実はこれらは、入浴剤として利用できるそうだ。サプライズのような遊び心たっぷりの仕掛けに思わず心がはずむ。

ハーブが詰まったテーブル

それ以外にも宿にはユニークな工夫が満載だ。蓄音機が置かれた棚の中には、200枚以上のレコードが並び、ゲストのセレクトで気分に合わせた音楽が楽しめる。すべて妻の薫子さんの親族が趣味でコレクションしたものだそうで、宿の開業と同時に譲りうけたのだとか。ジャズ・ロック・サウンドトラックなど、ジャンル分けされた状態で配置されているのもうれしい。

寛ぎつつレコードの音に耳を傾けよう

星を見る為の望遠鏡が置いてあったり、デッキに寝ころぶ為のヨガマットが置いてあったりと、茶目っ気たっぷりのアイテムがこの宿にはつきないが、最も特徴的なのは、露天風呂の前にブランコが設置されていることだろう。絶景を堪能できるので、童心に帰った気分で、ぜひ大人も一度腰掛けてみてほしい。

デッキの脇に配置されたブランコ

夕食までの時間はイーバイク（電動自転車）を借りて山道を走ったり、部屋に備え付けのプロジェクターで映画鑑賞したり。過ごし方はさまざまだが、あえて”何もしない”時間を満喫するのもおすすめ。この日は山の景色を眺めつつ、静岡市にあるクラフトビール醸造所『AOI BREWING』の「Shizuhata IPA」を堪能！ ホップのフルーティーな香りと麦芽のライトな苦みが楽しめる一杯だ。

近隣のブルワリーの地ビールを楽しむひととき

「シェフのお任せコース」に感動

そして、いよいよお楽しみの夕食。持ち込みやBBQもできるが、いちおしは「シェフのお任せコース」（1名6800円、2名から可）。実家がフレンチレストランだったことから、10代から料理の世界に入ったという、オーナーの鈴木さん。この宿では駿河湾の新鮮な魚介類や近隣の山の幸を生かした、独自のフュージョン料理を味わうことができる。

パリッとした皮目の「スズキのポワレ ブールブランソース」

特に感激したのは「スモークサーモンとトマトのガスパチョ仕立て」。トマトやビネガーの酸味が効いたさっぱりとした味わいのガスパチョ（トマトをメインにした冷製スープ）に、濃厚なスモークサーモンが絶妙に調和。軽く炙った香ばしいカリフラワーや、サクサクとしたチュイール（薄焼きクッキー）の食感も程よくアクセントになっている。暑さで火照った体にじんと染み渡るおいしさだ。

彩り鮮やかな「スモークサーモンとトマトのガスパチョ仕立て」

「アナゴとナスのパートフィロ包み」も記憶に残る逸品！ ふっくらとしたアナゴと、とろりとした食感のとろなすをパリパリの生地で包んだこちらは、食感のコントラストがたまらないメニュー。添えられたクリームには、カレーオイルがプラスされており、夏らしさに加え、エキゾチックな味わいも楽しめる。

隠し味の効いた「アナゴとナスのパートフィロ包み」

「子連れの方には、パジャマでフルコースを食べれるのが嬉しいと声をいただくこともあります」

実は鈴木さん自身、オクシズに訪れるまではカナダに住んでいたそうだ。お子さんが生まれてからこの地に移住し、開業することを決めた。

「18歳の頃から料理の世界に入り、日本のビストロやフレンチレストランで経験を積んだ後、旅好きが講じて世界旅行に出ました。その後、妻とカナダで出会い、結婚して日本料理の店も数年経験しました。子どもが生まれ、その後も料理人を続けたかったのですが、深夜残業が多い業界ということもあって、家事・育児は妻に負担がかかりがちでした。僕にとっては、仕事を続けながらも家族を大切にできる環境に身を置くことは重要で。オクシズを友人に紹介して貰った時に、自然豊かな景色が気に入り、1日1組の宿を営みながら、近隣に家族と住み、レストランのような料理を提供していくことを決意しました」

そんなオーナーの考えは功を奏し、オープンからわずか3か月で宿の稼働率は80％を超えた。インバウンド（訪日外国人客）に人気の東京と京都の通り道にあること、日本らしい家屋を生かした宿であること、英語対応が行えることから、海外からのゲストも多く予約が取れない月も少なくない。

日本のフレンチとカナダの日本料理店で経験を積んだオーナー・鈴木さん

思わず笑みがこぼれる、朝食はいちばんのご馳走

そして決め手は、自慢の朝食だ。ほろほろとした食感がたまらない「豚の角煮とマッシュポテト」や、静岡名産の桜エビの風味が際立つ「桜エビと豆腐の味噌汁」、コクのある「アサリと味噌のクリーム」など、和食に洋の技術を掛け合わせたメニューがずらりと並び、朝からお腹も心も満たされる。

『B＆Bイタダキ』自慢の朝食

ご飯はあさりとかつおだし、削りたての鰹や薬味をプラスし、途中から贅沢なお茶漬けとして楽しめる

南アルプスを象徴するニューオープンのミュージアムへ

宿をチェックアウトしたら、2025年7月にオープンした「南アルプスユネスコエコパークミュージアム M：I（エムアイ）」 へ。こちらは、「南アルプスの自然環境保全」「地域資源の利活用」「井川地域の活性化」を軸に、南アルプスの自然の雄大さを紹介し、井川地域の歴史文化を伝え、新たな発見と学びの場を提供するミュージアムだ。

学校を改修したノスタルジーなミュージアム

高山植物やライチョウなどの生態系をジオラマや映像で紹介する「自然ゾーン」、修験道や山岳信仰、南アルプスを舞台に育まれた民俗文化を展示する「文化ゾーン」、林業、茶づくりといった山麓の営みを紹介する「暮らしゾーン」と、展示は3つのゾーンから構成されている。

クイズ形式で学べる「自然ゾーン」

なかでも、標高3000メートル級の南アルプスの自然と、その地で暮らす人々の営みを体験できる「大型パノラマシアター」は、かなりの没入感。山にいるような気分が味わえるので、これから登山を計画している人にもおすすめのスペースだ。

大迫力の「大型パノラマシアター」

ランチはミュージアム内の「レストラン赤石」へ。鹿肉とイノシシ肉を使った特製パテを挟んだ「南アルプスジビエバーガー」をぱくり。青々とした井川湖の景色を眺めながら味わう、臭みのないジビエは格別だ・・・！

「南アルプスジビエバーガープレート」（1580円）

週末は、都心から少し足を延ばして、自然豊かな『オクシズ』の「今」を体感できるスポットへ、足を運んでみては。

文・写真／中村友美

フード＆トラベルライター。東京都生まれ。美術大学を卒業後、出版社で編集者・ディレクターを経験し、現在に至 る。15歳からカフェ・喫茶店巡りを始め、食の魅力に取り憑かれて以来、飲食にまつわる人々のストーリーに関心あり。古きよき喫茶店や居酒屋からミシュラン星付きレストランまで幅広く足を運ぶ。休日は毎週末サウナと温泉で1週間の疲れを癒している。

