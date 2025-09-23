開封したら期待以上♡100均でくるっと丸めて売られてた300円グッズ

パッと見ではどんなアイテムか分からず、思わず手に取ってしまったダイソーの商品。袋から出して広げてみると、予想以上にしっかりした作りと大容量にびっくり！肩にかけやすい長めの持ち手、半透明素材のユニークさ、さらにDカンまでついていてアレンジ自由度も高め◎デイリー使いから推し活まで、思った以上に頼れます♡

商品情報

商品名：ビニールトートバッグ

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：56cm×36cm×15cm

販売ショップ：ダイソー

思った以上に頼れる存在感！ダイソーの『ビニールトートバッグ』

ダイソーのバッグ売り場で、くるっと丸められた状態で置かれていた商品。

全体像が分からないのが返って気になり、興味本位で購入してみました。

家に帰って広げた瞬間、「これ当たりじゃん！」と思わず声が出てしまいました！

半透明の本体に、300円とは思えないサイズ感と丈夫さにちょっと得した気分です♪

持ち手がビビッドな派手な色だったのは想定外でしたが、これはこれでバッグに映えるのでよし。

シンプルながらパンチのある見た目で、ただのビニールバッグよりも遊び心を感じます。

余裕のある大容量と肩掛けのしやすさが◎推し活やカスタムも楽しめる！

Dカン付きなので、キーホルダーやチャームをプラスすればアレンジも自在。日常使いはもちろん、イベントやライブ会場でも大活躍しそうです。

大きめポーチやワンピース、折り畳み傘などを入れてみました。まだまだ余裕があり、これの倍くらいはすっぽり入りそうな感じです。

持ち手が長めに作られているので、肩掛けがラクにできるのもポイント高め。荷物が多い日のお出かけや旅行のサブバッグにもぴったり。

半透明素材だから、バッグの中身をチラ見せできるのもユニーク。お気に入りのグッズを入れて推し活バッグとして使えば、自分らしい楽しみ方が広がります。

今回は、ダイソーの『ビニールトートバッグ』をご紹介しました。丈夫でたっぷり入って、遊び心もあるビニールトート。この完成度で300円は大当たりでした！

ちょっとしたお出かけや旅行、推し活まで幅広く使えるので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。