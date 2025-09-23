開封したら期待以上♡100均でくるっと丸めて売られてた300円グッズ
パッと見ではどんなアイテムか分からず、思わず手に取ってしまったダイソーの商品。袋から出して広げてみると、予想以上にしっかりした作りと大容量にびっくり！肩にかけやすい長めの持ち手、半透明素材のユニークさ、さらにDカンまでついていてアレンジ自由度も高め◎デイリー使いから推し活まで、思った以上に頼れます♡
商品情報
商品名：ビニールトートバッグ
価格：￥330（税込）
サイズ（約）：56cm×36cm×15cm
販売ショップ：ダイソー
思った以上に頼れる存在感！ダイソーの『ビニールトートバッグ』
ダイソーのバッグ売り場で、くるっと丸められた状態で置かれていた商品。
全体像が分からないのが返って気になり、興味本位で購入してみました。
家に帰って広げた瞬間、「これ当たりじゃん！」と思わず声が出てしまいました！
半透明の本体に、300円とは思えないサイズ感と丈夫さにちょっと得した気分です♪
持ち手がビビッドな派手な色だったのは想定外でしたが、これはこれでバッグに映えるのでよし。
シンプルながらパンチのある見た目で、ただのビニールバッグよりも遊び心を感じます。
余裕のある大容量と肩掛けのしやすさが◎推し活やカスタムも楽しめる！
Dカン付きなので、キーホルダーやチャームをプラスすればアレンジも自在。日常使いはもちろん、イベントやライブ会場でも大活躍しそうです。
大きめポーチやワンピース、折り畳み傘などを入れてみました。まだまだ余裕があり、これの倍くらいはすっぽり入りそうな感じです。
持ち手が長めに作られているので、肩掛けがラクにできるのもポイント高め。荷物が多い日のお出かけや旅行のサブバッグにもぴったり。
半透明素材だから、バッグの中身をチラ見せできるのもユニーク。お気に入りのグッズを入れて推し活バッグとして使えば、自分らしい楽しみ方が広がります。
今回は、ダイソーの『ビニールトートバッグ』をご紹介しました。丈夫でたっぷり入って、遊び心もあるビニールトート。この完成度で300円は大当たりでした！
ちょっとしたお出かけや旅行、推し活まで幅広く使えるので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。