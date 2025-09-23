100均で1000円って…悩んだけど買って良かった！ミストとライトに癒される家電小物
商品情報
商品名：USB式アロマディフューザー（ワイドトップ）
価格：￥1,100（税込）
販売ショップ：ダイソー
ちょっと高いけど買って大正解！ダイソーのアロマディフューザーが優秀♡
登場するたびに話題を呼ぶ、ダイソーの家電小物。またもや凄い商品を発見しました！
今回紹介するのは『USB式アロマディフューザー（ワイドトップ）』。USB式のアロマディフューザーが、まさかのダイソーで販売されていたんです♡
価格は1,100円（税込）と、ちょっとお高め。最初は躊躇したのですが、使用してみた結果大正解でした！
こちらのディフューザーは超音波加熱方式となっています。
連続使用時間は約2時間。タイマー制御で自動停止する機能も付いています。
スイッチ1つで操作も簡単です。
使用可能なアロマオイルは、100％天然由来の精油、水溶性のアロマオイルです。
内側の線まで水を入れたら、アロマオイルを適量入れます。
別売りのType-C USBケーブルが必要になります。
Type-C USBケーブルをUSBアダプタ（5V）の電源につなげると、充電ランプが赤く光ります。
そして、スイッチをオンにすることで、噴霧が開始されます。
アロマミストとライトに癒される♡お手入れもしやすい！
アロマミストとともにライトも点灯するので、リラックスタイムにもぴったり。
コンパクトなディフューザーですが、ミストの出が良く優秀です！
ただ、動作音がそれなりにあり、静かな空間だと目立ちます。
とはいっても、エアコンや扇風機の動作音よりは控えめなので、そこまで気にならないかな…というのが個人的な感想です。
タンクの底面の振動子にオイルが付着すると、ミストが発生しにくくなります。
お手入れをする際は、スイッチをオフにしてコネクタキャップを閉め、本体にタオルを巻いて外蓋を取り外します。
残った水を捨て、止水板を取り外し、綿棒で軽く除去します。振動子を強く押すと破損する恐れがあるので慎重に行うのが◎
今回はダイソーの『USB式アロマディフューザー（ワイドトップ）』を紹介しました。
プチプラのアロマディフューザーはミストが弱かったり、効果を感じにくいものが多いイメージがあったので、ここまでクオリティが高いとは驚きました！1,100円するのにも納得です。
気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。