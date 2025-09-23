100均で1000円って…悩んだけど買って良かった！ミストとライトに癒される家電小物

登場するたびに話題を呼ぶ、ダイソーの家電小物。またもやクオリティの高い商品を発見しました！今回紹介するのはアロマディフューザー。価格が1,100円（税込）なので最初は悩みましたが、使ってみて大正解でした！コンパクトなのにミストの出が良くて優秀。ライトも付いているので、リラックスタイムに最適です♡

商品情報

商品名：USB式アロマディフューザー（ワイドトップ）

価格：￥1,100（税込）

販売ショップ：ダイソー

ちょっと高いけど買って大正解！ダイソーのアロマディフューザーが優秀♡

登場するたびに話題を呼ぶ、ダイソーの家電小物。またもや凄い商品を発見しました！

今回紹介するのは『USB式アロマディフューザー（ワイドトップ）』。USB式のアロマディフューザーが、まさかのダイソーで販売されていたんです♡

価格は1,100円（税込）と、ちょっとお高め。最初は躊躇したのですが、使用してみた結果大正解でした！

こちらのディフューザーは超音波加熱方式となっています。

連続使用時間は約2時間。タイマー制御で自動停止する機能も付いています。

スイッチ1つで操作も簡単です。

使用可能なアロマオイルは、100％天然由来の精油、水溶性のアロマオイルです。

内側の線まで水を入れたら、アロマオイルを適量入れます。

別売りのType-C USBケーブルが必要になります。

Type-C USBケーブルをUSBアダプタ（5V）の電源につなげると、充電ランプが赤く光ります。

そして、スイッチをオンにすることで、噴霧が開始されます。

アロマミストとライトに癒される♡お手入れもしやすい！

アロマミストとともにライトも点灯するので、リラックスタイムにもぴったり。

コンパクトなディフューザーですが、ミストの出が良く優秀です！

ただ、動作音がそれなりにあり、静かな空間だと目立ちます。

とはいっても、エアコンや扇風機の動作音よりは控えめなので、そこまで気にならないかな…というのが個人的な感想です。

タンクの底面の振動子にオイルが付着すると、ミストが発生しにくくなります。

お手入れをする際は、スイッチをオフにしてコネクタキャップを閉め、本体にタオルを巻いて外蓋を取り外します。

残った水を捨て、止水板を取り外し、綿棒で軽く除去します。振動子を強く押すと破損する恐れがあるので慎重に行うのが◎

今回はダイソーの『USB式アロマディフューザー（ワイドトップ）』を紹介しました。

プチプラのアロマディフューザーはミストが弱かったり、効果を感じにくいものが多いイメージがあったので、ここまでクオリティが高いとは驚きました！1,100円するのにも納得です。

気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。