サッカー専門誌フランス・フットボールが選定するバロンドール（世界最優秀選手）の表彰式が22日にパリで行われ、18歳71日の史上最年少で初受賞の期待が懸かったスペイン代表FWラミネ・ヤマルは2位だった。21歳以下の最優秀選手「コパ賞」には史上初めて2年連続で選ばれた。最年少記録は1997年に受賞したFWロナウド（ブラジル、インテル・ミラノ）の21歳96日で、ヤマルには来年以降も記録更新の期待が懸かる。

ヤマルは公式戦18得点21アシストを記録したバルセロナ（スペイン）でスペイン1部とスペイン国王杯の2冠に貢献したが、パリ・サンジェルマン（フランス）で公式戦35得点15アシストを記録して初優勝の欧州チャンピオンズリーグなど3冠を支えたフランス代表FWウスマヌ・デンベレ（28）が初受賞を果たした。

【バロンドール年少受賞ランキング】

（1）21歳96日（1997年）＝ロナウド（ブラジル、インテル・ミラノ）

（2）22歳4日（2001年）＝オーウェン（イングランド、リバプール）

（3）22歳157日（2009年）＝メッシ（アルゼンチン、バルセロナ）

（4）22歳212日（1968年）＝ベスト（北アイルランド、マンチェスターU）

（5）23歳55日（1975年）＝ブロヒン（旧ソ連、ディナモ・キーウ）

（6）23歳299日（2008年）＝C・ロナウド（ポルトガル、マンチェスターU）

（7）23歳333日（1965年）＝エウゼビオ（ポルトガル、ベンフィカ）

（8）24歳57日（1988年）＝ファンバステン（オランダ、ACミラン）

（9）24歳243日（1971年）＝クライフ（オランダ、アヤックス）

（10）25歳224日（1960年）＝スアレス（スペイン、バルセロナ）