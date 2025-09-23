韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』第10話にて、ユメキ（25歳）がファイナルに向けて闘志を燃やした。

【映像】「完全にレベチ」ユメキのスゴすぎるダンス

『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形式での熾烈なバトルを経て、最終的に『BOYS II PLANET』に少年たちが集結する。練習生たちを支えるマスターとして、イ・ソクフン、KINKY、KANY、ジェジュン、シャオティン、JLLICK、イム・ハンビョル、ヒョリン、べク・グヨン、JUSTHISが参加している。

接戦を繰り広げるも…見事候補に！

有名振付師として活動し、これまでに人気K-POPアーティストの振付を多数手がけてきたが、アイドルの夢を追いオーディションに参加しているユメキ。ユメキは「僕は今までダンサーや振付師として活動してきたんですが、小さい頃からアイドルになりたいという夢がありました。でもダンサーになって近くで歌手に会うと、すごく羨ましかったんです。どうして僕にはできないんだろう？僕がやりたいことは何だろう？と思いました」と、オーディション開始当時その動機を明かしていた。

ついにファイナル進出を決めたユメキは、ファイナルデビューバトルの課題曲「Brat Attitude」の練習に明け暮れる日々を過ごしている。

「Brat Attitude」のキリングパートは、まず練習生同士の評価により候補者を2人に絞り、その中からスタークリエイター（視聴者）の投票によって決定される。最後のステージこそ注目されるキリングパートを自分が獲得したいと、練習生たちの間に緊張が走り、ユメキも「キリングパートを担当したい」と意欲を見せた。

練習生同士の評価当日。「Brat Attitude」チームでは多数のメンバーがキリングパートに立候補するが、ホー・シンロン（20歳）は緊張からか、一瞬振付を忘れてしまった。一方でユメキは安定したパフォーマンスを見せ、練習生たちから「ユメキさんはズルいな、うますぎる」と見惚れるような声が起こる。

投票の結果、ユメキとジャンジアハオ（23歳）が多く票を集め、ここにパク・ドンギュ（20歳）も食い込み、3人が接戦を繰り広げる。そしてユメキとジアハオの2人が候補となり、スタークリエイターの評価を待つこととなった。ユメキは「人生最後だと思って、今回のステージを作り上げたいです」と、並々ならぬ意気込みを見せていた。

（『BOYS II PLANET』／ABEMA K-POPチャンネル）